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Виноват Байден. Украину довели до полной катастрофы - 24.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250224/bayden-855204165.html
Виноват Байден. Украину довели до полной катастрофы
Виноват Байден. Украину довели до полной катастрофы - 24.02.2025, ПРАЙМ
Виноват Байден. Украину довели до полной катастрофы
Администрация бывшего президента США Джо Байдена, наотрез отказавшись от попыток дипломатического решения украинского конфликта, в итоге довела дело до... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T15:43+0300
2025-02-24T15:43+0300
спецоперация на украине
сша
украина
джо байден
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Администрация бывшего президента США Джо Байдена, наотрез отказавшись от попыток дипломатического решения украинского конфликта, в итоге довела дело до катастрофы, и теперь все равно придется начинать переговоры, но на гораздо худших для Киева условиях, пишет американское издание Responsible StatecraftКак отмечается, конфликт привел к огромным людским потерям и разрушению экономики Украины. США выделили около 175 миллиардов долларов на поддержку Киева.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramС конца 2022 года линия фронта почти не смещалась. Россия контролирует 18,6% международно признанных территорий Украины. Военный тупик был предсказуем, но администрация Байдена отвергла дипломатию, подчеркивает автор.У США была максималистская стратегия — они стремились к полному поражению России и смене режима. Репортер Дэвид Игнатиус назвал эту стратегию "хладнокровной, но не продуманной". И максималистские цели привели к разрушениям и людским потерям.В итоге Украина так и не вернула утраченные земли и не решила ключевые вопросы. Россия же, проведя мобилизацию, стабилизировала положение и усилила натиск на украинскую армию.Автор указывает, что необходимость дипломатического урегулирования очевидна уже много лет.Как отмечается, США и НАТО сохраняют рычаги влияния для достижения соглашения. США могут добиться безопасности и независимости Украины в пределах 80% ее территории.Вместо продолжения кровопролития, настало время для разумных переговоров, указывается в публикации, и в этих условиях США должны разыграть имеющиеся карты для лучшего будущего Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, украина, джо байден
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Джо Байден
15:43 24.02.2025
 
Виноват Байден. Украину довели до полной катастрофы

RS: политика Байдена довела Украину до полной катастрофы

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Администрация бывшего президента США Джо Байдена, наотрез отказавшись от попыток дипломатического решения украинского конфликта, в итоге довела дело до катастрофы, и теперь все равно придется начинать переговоры, но на гораздо худших для Киева условиях, пишет американское издание Responsible Statecraft
Как отмечается, конфликт привел к огромным людским потерям и разрушению экономики Украины. США выделили около 175 миллиардов долларов на поддержку Киева.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
С конца 2022 года линия фронта почти не смещалась. Россия контролирует 18,6% международно признанных территорий Украины. Военный тупик был предсказуем, но администрация Байдена отвергла дипломатию, подчеркивает автор.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
"Бьет наотмашь". Зеленский нашел способ разрушить отношения Украины и США
13:42
У США была максималистская стратегия — они стремились к полному поражению России и смене режима. Репортер Дэвид Игнатиус назвал эту стратегию "хладнокровной, но не продуманной". И максималистские цели привели к разрушениям и людским потерям.
В итоге Украина так и не вернула утраченные земли и не решила ключевые вопросы. Россия же, проведя мобилизацию, стабилизировала положение и усилила натиск на украинскую армию.
Автор указывает, что необходимость дипломатического урегулирования очевидна уже много лет.
Как отмечается, США и НАТО сохраняют рычаги влияния для достижения соглашения. США могут добиться безопасности и независимости Украины в пределах 80% ее территории.
Вместо продолжения кровопролития, настало время для разумных переговоров, указывается в публикации, и в этих условиях США должны разыграть имеющиеся карты для лучшего будущего Украины.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАДжо Байден
 
 
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