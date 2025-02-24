https://1prime.ru/20250224/bayden-855204165.html

Виноват Байден. Украину довели до полной катастрофы

Виноват Байден. Украину довели до полной катастрофы - 24.02.2025, ПРАЙМ

Виноват Байден. Украину довели до полной катастрофы

Администрация бывшего президента США Джо Байдена, наотрез отказавшись от попыток дипломатического решения украинского конфликта, в итоге довела дело до... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T15:43+0300

2025-02-24T15:43+0300

2025-02-24T15:43+0300

спецоперация на украине

сша

украина

джо байден

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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Администрация бывшего президента США Джо Байдена, наотрез отказавшись от попыток дипломатического решения украинского конфликта, в итоге довела дело до катастрофы, и теперь все равно придется начинать переговоры, но на гораздо худших для Киева условиях, пишет американское издание Responsible StatecraftКак отмечается, конфликт привел к огромным людским потерям и разрушению экономики Украины. США выделили около 175 миллиардов долларов на поддержку Киева.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramС конца 2022 года линия фронта почти не смещалась. Россия контролирует 18,6% международно признанных территорий Украины. Военный тупик был предсказуем, но администрация Байдена отвергла дипломатию, подчеркивает автор.У США была максималистская стратегия — они стремились к полному поражению России и смене режима. Репортер Дэвид Игнатиус назвал эту стратегию "хладнокровной, но не продуманной". И максималистские цели привели к разрушениям и людским потерям.В итоге Украина так и не вернула утраченные земли и не решила ключевые вопросы. Россия же, проведя мобилизацию, стабилизировала положение и усилила натиск на украинскую армию.Автор указывает, что необходимость дипломатического урегулирования очевидна уже много лет.Как отмечается, США и НАТО сохраняют рычаги влияния для достижения соглашения. США могут добиться безопасности и независимости Украины в пределах 80% ее территории.Вместо продолжения кровопролития, настало время для разумных переговоров, указывается в публикации, и в этих условиях США должны разыграть имеющиеся карты для лучшего будущего Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, украина, джо байден