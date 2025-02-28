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Япония сократила поставки в Россию автомобилей и мотоциклов
Япония сократила поставки в Россию автомобилей и мотоциклов - 28.02.2025, ПРАЙМ
Япония сократила поставки в Россию автомобилей и мотоциклов
Поставки из Японии в Россию автомобилей, мотоциклов и некоторых других транспортных средств сократился в январе этого года на десятую часть, подсчитало РИА... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T18:26+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Поставки из Японии в Россию автомобилей, мотоциклов и некоторых других транспортных средств сократился в январе этого года на десятую часть, подсчитало РИА Новости по данным японской статслужбы. Страна восходящего солнца в январе сократила экспорт в Россию транспортных средств и их частей на 10,2% - до 56,7 миллиона долларов (8,87 миллиарда иен). По сравнению с декабрем снижение составило 1,5 раза. Больше всего за январь японцы поставили в РФ легковых автомобилей - на 50,3 миллиона долларов (7,9 миллиарда иен), деталей для различных транспортных средств - 4,1 миллиона долларов (634,6 миллиона иен), а также мотоциклов - на 2,1 миллиона долларов (327,1 миллиона иен). Кроме того в Россию в небольших объемах поставлялись тракторы (274,1 тысячи долларов), шасси с установленными двигателями (17,3 тысячи долларов), а также кузова и кабины (10,3 тысячи долларов).
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япония, поставки, россия, авто, мотоциклы
Экономика, ЯПОНИЯ, поставки, РОССИЯ, Авто, Мотоциклы
Япония сократила поставки в Россию автомобилей и мотоциклов
Япония в январе на 10% сократила поставки автомобилей и мотоциклов в Россию
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Поставки из Японии в Россию автомобилей, мотоциклов и некоторых других транспортных средств сократился в январе этого года на десятую часть, подсчитало РИА Новости по данным японской статслужбы.
Страна восходящего солнца в январе сократила экспорт в Россию транспортных средств и их частей на 10,2% - до 56,7 миллиона долларов (8,87 миллиарда иен). По сравнению с декабрем снижение составило 1,5 раза.
Больше всего за январь японцы поставили в РФ легковых автомобилей - на 50,3 миллиона долларов (7,9 миллиарда иен), деталей для различных транспортных средств - 4,1 миллиона долларов (634,6 миллиона иен), а также мотоциклов - на 2,1 миллиона долларов (327,1 миллиона иен).
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Кроме того в Россию в небольших объемах поставлялись тракторы (274,1 тысячи долларов), шасси с установленными двигателями (17,3 тысячи долларов), а также кузова и кабины (10,3 тысячи долларов).