Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Япония сократила поставки в Россию автомобилей и мотоциклов - 28.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250228/yaponiya-855360645.html
Япония сократила поставки в Россию автомобилей и мотоциклов
Япония сократила поставки в Россию автомобилей и мотоциклов - 28.02.2025, ПРАЙМ
Япония сократила поставки в Россию автомобилей и мотоциклов
Поставки из Японии в Россию автомобилей, мотоциклов и некоторых других транспортных средств сократился в январе этого года на десятую часть, подсчитало РИА... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T18:26+0300
2025-02-28T18:26+0300
экономика
япония
поставки
россия
авто
мотоциклы
https://cdnn.1prime.ru/img/76313/89/763138953_0:156:3003:1845_1920x0_80_0_0_08416263b86ba5e02a42823611c7cb78.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Поставки из Японии в Россию автомобилей, мотоциклов и некоторых других транспортных средств сократился в январе этого года на десятую часть, подсчитало РИА Новости по данным японской статслужбы. Страна восходящего солнца в январе сократила экспорт в Россию транспортных средств и их частей на 10,2% - до 56,7 миллиона долларов (8,87 миллиарда иен). По сравнению с декабрем снижение составило 1,5 раза. Больше всего за январь японцы поставили в РФ легковых автомобилей - на 50,3 миллиона долларов (7,9 миллиарда иен), деталей для различных транспортных средств - 4,1 миллиона долларов (634,6 миллиона иен), а также мотоциклов - на 2,1 миллиона долларов (327,1 миллиона иен). Кроме того в Россию в небольших объемах поставлялись тракторы (274,1 тысячи долларов), шасси с установленными двигателями (17,3 тысячи долларов), а также кузова и кабины (10,3 тысячи долларов).
https://1prime.ru/20250227/eksport-855330556.html
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76313/89/763138953_168:0:2835:2000_1920x0_80_0_0_b405d865a1b45d6370e986bcf7e8d7ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
япония, поставки, россия, авто, мотоциклы
Экономика, ЯПОНИЯ, поставки, РОССИЯ, Авто, Мотоциклы
18:26 28.02.2025
 
Япония сократила поставки в Россию автомобилей и мотоциклов

Япония в январе на 10% сократила поставки автомобилей и мотоциклов в Россию

© Фото : Олег МихайлищевГородская жизнь в Токио путешествия
Городская жизнь в Токио путешествия - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© Фото : Олег Михайлищев
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Поставки из Японии в Россию автомобилей, мотоциклов и некоторых других транспортных средств сократился в январе этого года на десятую часть, подсчитало РИА Новости по данным японской статслужбы.
Страна восходящего солнца в январе сократила экспорт в Россию транспортных средств и их частей на 10,2% - до 56,7 миллиона долларов (8,87 миллиарда иен). По сравнению с декабрем снижение составило 1,5 раза.
Больше всего за январь японцы поставили в РФ легковых автомобилей - на 50,3 миллиона долларов (7,9 миллиарда иен), деталей для различных транспортных средств - 4,1 миллиона долларов (634,6 миллиона иен), а также мотоциклов - на 2,1 миллиона долларов (327,1 миллиона иен).
Токио, Япония
Япония втрое сократила экспорт чая, кофе и специй в Россию
Вчера, 20:21
Кроме того в Россию в небольших объемах поставлялись тракторы (274,1 тысячи долларов), шасси с установленными двигателями (17,3 тысячи долларов), а также кузова и кабины (10,3 тысячи долларов).
 
ЭкономикаЯПОНИЯпоставкиРОССИЯАвтоМотоциклы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала