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В России продлили запрет на экспорт бензина - 01.03.2025, ПРАЙМ
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В России продлили запрет на экспорт бензина
В России продлили запрет на экспорт бензина - 01.03.2025, ПРАЙМ
В России продлили запрет на экспорт бензина
Разрешение на экспорт бензина из России для предприятий, перерабатывающих более 1 миллиона тонн нефти в год, продлено еще на полгода - до 31 августа, на этот же | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T00:36+0300
2025-03-01T00:36+0300
энергетика
нефть
экономика
москва
рф
еаэс
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Разрешение на экспорт бензина из России для предприятий, перерабатывающих более 1 миллиона тонн нефти в год, продлено еще на полгода - до 31 августа, на этот же срок сохраняется эмбарго для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). В прошлом году запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, первоначально был введен с 1 марта по 31 августа. Затем 20 мая эмбарго было приостановлено, а осенью возобновлено. Позже кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов. Впервые запрет на экспорт нефтепродуктов правительство РФ ввело осенью 2023 года: он распространялся как на бензин, так и на дизельное топливо. Власти рассчитывали таким образом пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под "серым" экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают его на экспорт по более высокой цене. Кроме того, в отношении перекупщиков была введена заградительная пошлина (50 тысяч рублей за тонну), которая действует до 2026 года.
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нефть, москва, рф, еаэс
Энергетика, Нефть, Экономика, МОСКВА, РФ, ЕАЭС
00:36 01.03.2025
 
В России продлили запрет на экспорт бензина

Разрешение на экспорт бензина из России продлили до 31 августа

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Разрешение на экспорт бензина из России для предприятий, перерабатывающих более 1 миллиона тонн нефти в год, продлено еще на полгода - до 31 августа, на этот же срок сохраняется эмбарго для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью).
В прошлом году запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, первоначально был введен с 1 марта по 31 августа. Затем 20 мая эмбарго было приостановлено, а осенью возобновлено. Позже кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
Впервые запрет на экспорт нефтепродуктов правительство РФ ввело осенью 2023 года: он распространялся как на бензин, так и на дизельное топливо. Власти рассчитывали таким образом пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под "серым" экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают его на экспорт по более высокой цене.
Кроме того, в отношении перекупщиков была введена заградительная пошлина (50 тысяч рублей за тонну), которая действует до 2026 года.
 
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