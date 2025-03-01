https://1prime.ru/20250301/rossija-855369879.html
В России продлили запрет на экспорт бензина
В России продлили запрет на экспорт бензина - 01.03.2025, ПРАЙМ
В России продлили запрет на экспорт бензина
Разрешение на экспорт бензина из России для предприятий, перерабатывающих более 1 миллиона тонн нефти в год, продлено еще на полгода - до 31 августа, на этот же | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T00:36+0300
2025-03-01T00:36+0300
2025-03-01T00:36+0300
энергетика
нефть
экономика
москва
рф
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855369879.jpg?1740778607
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Разрешение на экспорт бензина из России для предприятий, перерабатывающих более 1 миллиона тонн нефти в год, продлено еще на полгода - до 31 августа, на этот же срок сохраняется эмбарго для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью).
В прошлом году запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, первоначально был введен с 1 марта по 31 августа. Затем 20 мая эмбарго было приостановлено, а осенью возобновлено. Позже кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
Впервые запрет на экспорт нефтепродуктов правительство РФ ввело осенью 2023 года: он распространялся как на бензин, так и на дизельное топливо. Власти рассчитывали таким образом пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под "серым" экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают его на экспорт по более высокой цене.
Кроме того, в отношении перекупщиков была введена заградительная пошлина (50 тысяч рублей за тонну), которая действует до 2026 года.
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, москва, рф, еаэс
Энергетика, Нефть, Экономика, МОСКВА, РФ, ЕАЭС
В России продлили запрет на экспорт бензина
Разрешение на экспорт бензина из России продлили до 31 августа
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Разрешение на экспорт бензина из России для предприятий, перерабатывающих более 1 миллиона тонн нефти в год, продлено еще на полгода - до 31 августа, на этот же срок сохраняется эмбарго для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью).
В прошлом году запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, первоначально был введен с 1 марта по 31 августа. Затем 20 мая эмбарго было приостановлено, а осенью возобновлено. Позже кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
Впервые запрет на экспорт нефтепродуктов правительство РФ ввело осенью 2023 года: он распространялся как на бензин, так и на дизельное топливо. Власти рассчитывали таким образом пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под "серым" экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают его на экспорт по более высокой цене.
Кроме того, в отношении перекупщиков была введена заградительная пошлина (50 тысяч рублей за тонну), которая действует до 2026 года.