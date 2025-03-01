https://1prime.ru/20250301/rossija-855369879.html

В России продлили запрет на экспорт бензина

В России продлили запрет на экспорт бензина - 01.03.2025, ПРАЙМ

В России продлили запрет на экспорт бензина

Разрешение на экспорт бензина из России для предприятий, перерабатывающих более 1 миллиона тонн нефти в год, продлено еще на полгода - до 31 августа, на этот же | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T00:36+0300

2025-03-01T00:36+0300

2025-03-01T00:36+0300

энергетика

нефть

экономика

москва

рф

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855369879.jpg?1740778607

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Разрешение на экспорт бензина из России для предприятий, перерабатывающих более 1 миллиона тонн нефти в год, продлено еще на полгода - до 31 августа, на этот же срок сохраняется эмбарго для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). В прошлом году запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, первоначально был введен с 1 марта по 31 августа. Затем 20 мая эмбарго было приостановлено, а осенью возобновлено. Позже кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов. Впервые запрет на экспорт нефтепродуктов правительство РФ ввело осенью 2023 года: он распространялся как на бензин, так и на дизельное топливо. Власти рассчитывали таким образом пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под "серым" экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают его на экспорт по более высокой цене. Кроме того, в отношении перекупщиков была введена заградительная пошлина (50 тысяч рублей за тонну), которая действует до 2026 года.

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, москва, рф, еаэс