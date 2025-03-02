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Британия выделит Киеву более 2 млрд долларов на военные закупки - 02.03.2025, ПРАЙМ
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Британия выделит Киеву более 2 млрд долларов на военные закупки
Британия выделит Киеву более 2 млрд долларов на военные закупки - 02.03.2025, ПРАЙМ
Британия выделит Киеву более 2 млрд долларов на военные закупки
Великобритания выделит Украине более 2 миллиардов долларов на военные закупки, включая ракеты для ПВО, заявил британский премьер Кир Стармер. | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T20:43+0300
2025-03-02T20:43+0300
спецоперация на украине
украина
кир стармер
оружие
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Великобритания выделит Украине более 2 миллиардов долларов на военные закупки, включая ракеты для ПВО, заявил британский премьер Кир Стармер. "Я объявляю о новой сделке, которая позволит Украине использовать 1,6 миллиарда фунтов стерлингов (более 2 миллиардов долларов) из британского экспортного финансирования для покупки более 5 тысяч ракет ПВО, которые будут производиться в Белфасте (столице Северной Ирландии- ред.), создавая рабочие места в нашем... оборонном секторе", - заявил Стармер на пресс-конференции. Стармер проводит в воскресенье в Лондоне очередную встречу лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
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украина, кир стармер, оружие
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Кир Стармер, оружие
20:43 02.03.2025
 
Британия выделит Киеву более 2 млрд долларов на военные закупки

Стармер объявил о выделении Брианией Киеву более 2 млрд долларов на военные закупки

© Фото : No 10 Downing Street/Lauren Hurley Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
© Фото : No 10 Downing Street/Lauren Hurley
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Великобритания выделит Украине более 2 миллиардов долларов на военные закупки, включая ракеты для ПВО, заявил британский премьер Кир Стармер.
"Я объявляю о новой сделке, которая позволит Украине использовать 1,6 миллиарда фунтов стерлингов (более 2 миллиардов долларов) из британского экспортного финансирования для покупки более 5 тысяч ракет ПВО, которые будут производиться в Белфасте (столице Северной Ирландии- ред.), создавая рабочие места в нашем... оборонном секторе", - заявил Стармер на пресс-конференции.
Стармер проводит в воскресенье в Лондоне очередную встречу лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКир Стармероружие
 
 
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