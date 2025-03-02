https://1prime.ru/20250302/starmer-855395648.html

Британия выделит Киеву более 2 млрд долларов на военные закупки

Британия выделит Киеву более 2 млрд долларов на военные закупки - 02.03.2025, ПРАЙМ

Британия выделит Киеву более 2 млрд долларов на военные закупки

Великобритания выделит Украине более 2 миллиардов долларов на военные закупки, включая ракеты для ПВО, заявил британский премьер Кир Стармер. | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T20:43+0300

2025-03-02T20:43+0300

2025-03-02T20:43+0300

спецоперация на украине

украина

кир стармер

оружие

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Великобритания выделит Украине более 2 миллиардов долларов на военные закупки, включая ракеты для ПВО, заявил британский премьер Кир Стармер. "Я объявляю о новой сделке, которая позволит Украине использовать 1,6 миллиарда фунтов стерлингов (более 2 миллиардов долларов) из британского экспортного финансирования для покупки более 5 тысяч ракет ПВО, которые будут производиться в Белфасте (столице Северной Ирландии- ред.), создавая рабочие места в нашем... оборонном секторе", - заявил Стармер на пресс-конференции. Стармер проводит в воскресенье в Лондоне очередную встречу лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.

https://1prime.ru/20250302/ukraina-855394734.html

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украина, кир стармер, оружие