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США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках, пишут СМИ - 05.03.2025, ПРАЙМ
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США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках, пишут СМИ
США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках, пишут СМИ - 05.03.2025, ПРАЙМ
США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках, пишут СМИ
Корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл утверждает, что Соединенные Штаты отключили Украине системы оповещения об атаках с воздуха, а также целеуказания... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T22:25+0300
2025-03-05T22:25+0300
спецоперация на украине
украина
сша
оружие
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл утверждает, что Соединенные Штаты отключили Украине системы оповещения об атаках с воздуха, а также целеуказания для ракетных систем HIMARS. В среду Financial Times писала, что Вашингтон перестал отправлять разведывательные данные Киеву. Затем телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что Соединенные Штаты перестали делиться с Украиной разведданными полностью, а не избирательно. Daily Mail написала, что Вашингтон запретил Лондону делиться с Киевом данными разведки США. "Америка отключила ключевую линию связи для оповещения в 14.00 по Киеву (15.00 мск). До этого: данные о нацеливании HIMARS. Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов", - отметил Кэрролл в соцсети X. Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома ранее сообщил, что Соединенные Штаты приостанавливают всю военную помощь Киеву, пока президент Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил Washington Post сообщения о принятии администрацией этого решения. По данным СМИ, поставки прекратились около 4.30 мск во вторник. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот прибыл подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Москву и даже угрожать Вашингтону тем, что он почувствует последствия конфликта, хотя и отделен океаном. В итоге делегацию Украины попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Затем председатель палаты представителей конгресса Майк Джонсон заявил, что Зеленскому необходимо прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а иначе Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения.После этого Зеленский сделал попытку извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно быстрее. Впоследствии он продолжил рассуждать о перепалке и заявил, что ему "досадно", что встреча с Трампом пошла "не так".
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украина, сша, оружие
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, оружие
22:25 05.03.2025
 
США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках, пишут СМИ

Economist: США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл утверждает, что Соединенные Штаты отключили Украине системы оповещения об атаках с воздуха, а также целеуказания для ракетных систем HIMARS.
В среду Financial Times писала, что Вашингтон перестал отправлять разведывательные данные Киеву. Затем телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что Соединенные Штаты перестали делиться с Украиной разведданными полностью, а не избирательно. Daily Mail написала, что Вашингтон запретил Лондону делиться с Киевом данными разведки США.
"Америка отключила ключевую линию связи для оповещения в 14.00 по Киеву (15.00 мск). До этого: данные о нацеливании HIMARS. Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов", - отметил Кэрролл в соцсети X.
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
США пересматривают финансирование Украины, заявил Белый дом
Вчера, 22:13
Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома ранее сообщил, что Соединенные Штаты приостанавливают всю военную помощь Киеву, пока президент Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил Washington Post сообщения о принятии администрацией этого решения. По данным СМИ, поставки прекратились около 4.30 мск во вторник.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот прибыл подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Москву и даже угрожать Вашингтону тем, что он почувствует последствия конфликта, хотя и отделен океаном. В итоге делегацию Украины попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Затем председатель палаты представителей конгресса Майк Джонсон заявил, что Зеленскому необходимо прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а иначе Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения.
После этого Зеленский сделал попытку извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно быстрее. Впоследствии он продолжил рассуждать о перепалке и заявил, что ему "досадно", что встреча с Трампом пошла "не так".
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАоружие
 
 
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