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Киргизия временно запретила вывоз минеральных удобрений за пределы ЕАЭС
Киргизия временно запретила вывоз минеральных удобрений за пределы ЕАЭС - 06.03.2025, ПРАЙМ
Киргизия временно запретила вывоз минеральных удобрений за пределы ЕАЭС
Киргизия ввела временный запрет на вывоз из страны минеральных удобрений за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили журналистам в четверг в... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T16:30+0300
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БИШКЕК, 6 мар – ПРАЙМ. Киргизия ввела временный запрет на вывоз из страны минеральных удобрений за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности республики. "Согласно постановлению кабинета министров Кыргызской Республики, запрет введен… сроком на шесть месяцев и распространяется на все виды минеральных удобрений, за исключением международного транзита и гуманитарной помощи, предоставляемой по решению кабинета министров", - заявили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что действие данного запрета не распространяется на обратный вывоз удобрений, если их качество не соответствует установленным требованиям. "Введение запрета на вывоз минеральных удобрений представляет собой стратегически важное решение, направленное на защиту национальных интересов, поддержку отечественного сельского хозяйства и обеспечение стабильного развития агропромышленного комплекса", - уточнили в министерстве.
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еаэс, киргизия
Киргизия временно запретила вывоз минеральных удобрений за пределы ЕАЭС
Киргизия ввела временный запрет на вывоз минеральных удобрений за пределы ЕАЭС
БИШКЕК, 6 мар – ПРАЙМ. Киргизия ввела временный запрет на вывоз из страны минеральных удобрений за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности республики.
"Согласно постановлению кабинета министров Кыргызской Республики, запрет введен… сроком на шесть месяцев и распространяется на все виды минеральных удобрений, за исключением международного транзита и гуманитарной помощи, предоставляемой по решению кабинета министров", - заявили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что действие данного запрета не распространяется на обратный вывоз удобрений, если их качество не соответствует установленным требованиям.
"Введение запрета на вывоз минеральных удобрений представляет собой стратегически важное решение, направленное на защиту национальных интересов, поддержку отечественного сельского хозяйства и обеспечение стабильного развития агропромышленного комплекса", - уточнили в министерстве.
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