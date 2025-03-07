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Автопроизводителя Nio заподозрили в незаконном обращении с данными в ФРГ
Автопроизводителя Nio заподозрили в незаконном обращении с данными в ФРГ - 07.03.2025, ПРАЙМ
Автопроизводителя Nio заподозрили в незаконном обращении с данными в ФРГ
Баварское управление по контролю за соблюдением законодательства о защите персональных данных (LDA Bayern) инициировало проверку в отношении китайской компании... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T15:37+0300
2025-03-07T15:37+0300
2025-03-07T15:37+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Баварское управление по контролю за соблюдением законодательства о защите персональных данных (LDA Bayern) инициировало проверку в отношении китайской компании Nio, занимающейся производством электромобилей. Причина – подозрения в нарушении правил обработки персональных данных, о чем стало известно из сообщения Spiegel со ссылкой на представителя ведомства."Мы можем подтвердить, что в настоящий момент ведем проверку в отношении производителя автомобилей Nio", - заявила представительница LDA Bayern, однако от дальнейших комментариев воздержалась.Как сообщает Spiegel, LDA Bayern отвечает за данную проверку, поскольку европейская штаб-квартира Nio располагается в Мюнхене.В 2023 году специалисты по кибербезопасности из Норвегии начали изучать, какие данные собирает и куда передает модель Nio ES8, которая продается, в том числе, и в Германии.Автомобили, такие как ES8, собирают информацию через различные сенсоры, навигационную систему и, в случае Nio, через голосового помощника Nomi, способного записывать разговоры. Норвежские эксперты обнаружили, что значительная часть (около 90%) собранных данных передавалась на серверы, расположенные в Китае. В Nio опровергли эту информацию, утверждая, что данные обычно передаются в европейскую облачную инфраструктуру.Хотя Nio использует серверы Amazon Web Services во Франкфурте для европейских операций, остается неясным, насколько активен доступ к этим серверам из Китая.В Nio заявляют о соблюдении всех требований по защите данных и считают, что проверка LDA Bayern направлена на получение более полной картины об обработке данных в компании.Издание Spiegel отмечает, что в случае выявления нарушений, LDA Bayern может применить штрафные санкции к Nio и запретить дальнейшую обработку данных.
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германия, китай, spiegel, бизнес, авто
ГЕРМАНИЯ, КИТАЙ, Spiegel, Бизнес, Авто
Автопроизводителя Nio заподозрили в незаконном обращении с данными в ФРГ
Автопроизводителя Nio проверят на соответствие законам о защите данных в Германии
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Баварское управление по контролю за соблюдением законодательства о защите персональных данных (LDA Bayern) инициировало проверку в отношении китайской компании Nio, занимающейся производством электромобилей. Причина – подозрения в нарушении правил обработки персональных данных, о чем стало известно из сообщения Spiegel со ссылкой на представителя ведомства.
"Мы можем подтвердить, что в настоящий момент ведем проверку в отношении производителя автомобилей Nio", - заявила представительница LDA Bayern, однако от дальнейших комментариев воздержалась.
Как сообщает Spiegel, LDA Bayern отвечает за данную проверку, поскольку европейская штаб-квартира Nio располагается в Мюнхене.
В 2023 году специалисты по кибербезопасности из Норвегии начали изучать, какие данные собирает и куда передает модель Nio ES8, которая продается, в том числе, и в Германии.
Автомобили, такие как ES8, собирают информацию через различные сенсоры, навигационную систему и, в случае Nio, через голосового помощника Nomi, способного записывать разговоры. Норвежские эксперты обнаружили, что значительная часть (около 90%) собранных данных передавалась на серверы, расположенные в Китае. В Nio опровергли эту информацию, утверждая, что данные обычно передаются в европейскую облачную инфраструктуру.
Хотя Nio использует серверы Amazon Web Services во Франкфурте для европейских операций, остается неясным, насколько активен доступ к этим серверам из Китая.
В Nio заявляют о соблюдении всех требований по защите данных и считают, что проверка LDA Bayern направлена на получение более полной картины об обработке данных в компании.
Издание Spiegel отмечает, что в случае выявления нарушений, LDA Bayern может применить штрафные санкции к Nio и запретить дальнейшую обработку данных.
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