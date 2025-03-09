https://1prime.ru/20250309/vsu-855608835.html

ВСУ перебрасывают дополнительные силы с курского направления в ДНР

ВСУ перебрасывают дополнительные силы с курского направления в ДНР - 09.03.2025, ПРАЙМ

ВСУ перебрасывают дополнительные силы с курского направления в ДНР

Украинские войска перебрасывают дополнительные силы с курского направления в ДНР, об этом свидетельствует рост числа контратак противника на ряде направлений... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T19:52+0300

2025-03-09T19:52+0300

2025-03-09T19:52+0300

спецоперация на украине

всу

переброска войск

днр

денис пушилин

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МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Украинские войска перебрасывают дополнительные силы с курского направления в ДНР, об этом свидетельствует рост числа контратак противника на ряде направлений Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что прошедшая неделя характеризуется изменением обстоятельств на ряде направлений. "Противник перебрасывает дополнительные силы, судя по всему, с курского направления, потому что участились контратаки. Противник понимает и осознает всю печальность ситуации по красноармейскому направлению, по курахово-великоновоселковскому направлению. Мы видим позиционное противостояние, что противник, не жалея личного состава, пытается контратаковать, это факт", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в воскресенье в его Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250309/vsu-855607865.html

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всу, переброска войск, днр, денис пушилин