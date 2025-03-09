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ВСУ перебрасывают дополнительные силы с курского направления в ДНР - 09.03.2025, ПРАЙМ
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ВСУ перебрасывают дополнительные силы с курского направления в ДНР
ВСУ перебрасывают дополнительные силы с курского направления в ДНР - 09.03.2025, ПРАЙМ
ВСУ перебрасывают дополнительные силы с курского направления в ДНР
Украинские войска перебрасывают дополнительные силы с курского направления в ДНР, об этом свидетельствует рост числа контратак противника на ряде направлений... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T19:52+0300
2025-03-09T19:52+0300
спецоперация на украине
всу
переброска войск
днр
денис пушилин
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МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Украинские войска перебрасывают дополнительные силы с курского направления в ДНР, об этом свидетельствует рост числа контратак противника на ряде направлений Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что прошедшая неделя характеризуется изменением обстоятельств на ряде направлений. "Противник перебрасывает дополнительные силы, судя по всему, с курского направления, потому что участились контратаки. Противник понимает и осознает всю печальность ситуации по красноармейскому направлению, по курахово-великоновоселковскому направлению. Мы видим позиционное противостояние, что противник, не жалея личного состава, пытается контратаковать, это факт", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в воскресенье в его Telegram-канале.
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всу, переброска войск, днр, денис пушилин
Спецоперация на Украине, ВСУ, переброска войск, ДНР, Денис Пушилин
19:52 09.03.2025
 
ВСУ перебрасывают дополнительные силы с курского направления в ДНР

Пушилин: ВСУ перебрасывают дополнительные силы с курского направления в ДНР

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Украинские войска перебрасывают дополнительные силы с курского направления в ДНР, об этом свидетельствует рост числа контратак противника на ряде направлений Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что прошедшая неделя характеризуется изменением обстоятельств на ряде направлений.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
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"Противник перебрасывает дополнительные силы, судя по всему, с курского направления, потому что участились контратаки. Противник понимает и осознает всю печальность ситуации по красноармейскому направлению, по курахово-великоновоселковскому направлению. Мы видим позиционное противостояние, что противник, не жалея личного состава, пытается контратаковать, это факт", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в воскресенье в его Telegram-канале.
 
Спецоперация на УкраинеВСУпереброска войскДНРДенис Пушилин
 
 
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