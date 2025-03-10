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Госагентство Украины недопоставило на фронт оружия на $2,4 млрд, пишут СМИ
Госагентство Украины недопоставило на фронт оружия на $2,4 млрд, пишут СМИ - 10.03.2025, ПРАЙМ
Госагентство Украины недопоставило на фронт оружия на $2,4 млрд, пишут СМИ
Украинское агентство оборонных закупок за 2024 год недопоставило на фронт оружия на 2,4 миллиарда долларов, пишет в понедельник издание "Украинская правда". | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T19:52+0300
2025-03-10T19:52+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Украинское агентство оборонных закупок за 2024 год недопоставило на фронт оружия на 2,4 миллиарда долларов, пишет в понедельник издание "Украинская правда". По контрактам 2024 года агентство оборонных закупок заплатило поставщикам примерно 250 миллиардов гривен (6 миллиардов долларов - ред.), а продукции получило менее чем на 150 миллиардов (3,6 миллиарда долларов - ред.) Где зависли более 100 миллиардов гривен (2,4 миллиарда долларов -ред.), надо разбираться в каждом отдельном случае. Но оружие на эти деньги не дошло до фронта", - говорится в материале на сайте газеты. Как сообщили журналисты издания, хуже всего обстоит ситуация с закупкой агентством для ВСУ снарядов и мин крупных калибров. По их данным, в 2024 году были заключены контракты о поставках почти 100 тысяч штук снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, но до фронта дошло менее 10% от заказанного. Как сообщал 7 марта колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на команду Владимира Зеленского, команда президента США Дональда Трампа грозила Украине раскрыть случаи коррупции в стране, если Киев не подпишет сделку по минералам. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно опросу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), опубликованному в январе, почти 70% граждан Украины отмечают, что в 2024 году уровень коррупции в стране существенно вырос.
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украина, владимир зеленский, всу, оружие
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, оружие
Госагентство Украины недопоставило на фронт оружия на $2,4 млрд, пишут СМИ
УП: Агентство оборонных закупок Украины недопоставило на фронт оружия на $2,4 млрд
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Украинское агентство оборонных закупок за 2024 год недопоставило на фронт оружия на 2,4 миллиарда долларов, пишет в понедельник издание "Украинская правда".
По контрактам 2024 года агентство оборонных закупок заплатило поставщикам примерно 250 миллиардов гривен (6 миллиардов долларов - ред.), а продукции получило менее чем на 150 миллиардов (3,6 миллиарда долларов - ред.) Где зависли более 100 миллиардов гривен (2,4 миллиарда долларов -ред.), надо разбираться в каждом отдельном случае. Но оружие на эти деньги не дошло до фронта", - говорится в материале на сайте газеты.
Как сообщили журналисты издания, хуже всего обстоит ситуация с закупкой агентством для ВСУ снарядов и мин крупных калибров. По их данным, в 2024 году были заключены контракты о поставках почти 100 тысяч штук снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, но до фронта дошло менее 10% от заказанного.
NYT узнала, где острее всего ощущается отсутствие разведданных США для ВСУ
Как сообщал 7 марта колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на команду Владимира Зеленского, команда президента США Дональда Трампа грозила Украине раскрыть случаи коррупции в стране, если Киев не подпишет сделку по минералам.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно опросу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), опубликованному в январе, почти 70% граждан Украины отмечают, что в 2024 году уровень коррупции в стране существенно вырос.