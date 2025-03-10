https://1prime.ru/20250310/ukraina-855647622.html

Госагентство Украины недопоставило на фронт оружия на $2,4 млрд, пишут СМИ

Госагентство Украины недопоставило на фронт оружия на $2,4 млрд, пишут СМИ - 10.03.2025, ПРАЙМ

Госагентство Украины недопоставило на фронт оружия на $2,4 млрд, пишут СМИ

Украинское агентство оборонных закупок за 2024 год недопоставило на фронт оружия на 2,4 миллиарда долларов, пишет в понедельник издание "Украинская правда". | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T19:52+0300

2025-03-10T19:52+0300

2025-03-10T19:52+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

всу

оружие

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Украинское агентство оборонных закупок за 2024 год недопоставило на фронт оружия на 2,4 миллиарда долларов, пишет в понедельник издание "Украинская правда". По контрактам 2024 года агентство оборонных закупок заплатило поставщикам примерно 250 миллиардов гривен (6 миллиардов долларов - ред.), а продукции получило менее чем на 150 миллиардов (3,6 миллиарда долларов - ред.) Где зависли более 100 миллиардов гривен (2,4 миллиарда долларов -ред.), надо разбираться в каждом отдельном случае. Но оружие на эти деньги не дошло до фронта", - говорится в материале на сайте газеты. Как сообщили журналисты издания, хуже всего обстоит ситуация с закупкой агентством для ВСУ снарядов и мин крупных калибров. По их данным, в 2024 году были заключены контракты о поставках почти 100 тысяч штук снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, но до фронта дошло менее 10% от заказанного. Как сообщал 7 марта колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на команду Владимира Зеленского, команда президента США Дональда Трампа грозила Украине раскрыть случаи коррупции в стране, если Киев не подпишет сделку по минералам. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно опросу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), опубликованному в январе, почти 70% граждан Украины отмечают, что в 2024 году уровень коррупции в стране существенно вырос.

https://1prime.ru/20250310/vsu-855622717.html

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украина, владимир зеленский, всу, оружие