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ЕС пытается помешать диалогу России и США по Украине, заявил Небензя - 11.03.2025, ПРАЙМ
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ЕС пытается помешать диалогу России и США по Украине, заявил Небензя
ЕС пытается помешать диалогу России и США по Украине, заявил Небензя - 11.03.2025, ПРАЙМ
ЕС пытается помешать диалогу России и США по Украине, заявил Небензя
Европейский союз стал апологетом войны и прилагает все силы, чтобы помещать диалогу Соединенных Штатов и России по Украине, заявил постоянный представитель РФ... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T18:58+0300
2025-03-11T18:58+0300
спецоперация на украине
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ООН, 11 мар – ПРАЙМ. Европейский союз стал апологетом войны и прилагает все силы, чтобы помещать диалогу Соединенных Штатов и России по Украине, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза. "Когда новый президент США провозгласил новый курс Вашингтона на достижение мирного урегулирования украинского кризиса, Евросоюз стал апологетом войны, окончательно завершив свою деградацию", - подчеркнул он.Дипломат подчеркнул, что ЕС "прилагает сегодня все силы для того, чтобы помешать американо-российскому диалогу по Украине".
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василий небензя, оон, совбез, ес, украина, сша, россия
Спецоперация на Украине, Василий Небензя, ООН, Совбез, ЕС, УКРАИНА, США, РОССИЯ
18:58 11.03.2025
 
ЕС пытается помешать диалогу России и США по Украине, заявил Небензя

Небензя: Евросоюз пытается помешать диалогу России и США по Украине

© РИА Новости . Нэнси Сисель | Перейти в медиабанкВасилий Небензя на заседании Совета безопасности ООН
Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Нэнси Сисель
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ООН, 11 мар – ПРАЙМ. Европейский союз стал апологетом войны и прилагает все силы, чтобы помещать диалогу Соединенных Штатов и России по Украине, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.
"Когда новый президент США провозгласил новый курс Вашингтона на достижение мирного урегулирования украинского кризиса, Евросоюз стал апологетом войны, окончательно завершив свою деградацию", - подчеркнул он.
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Дипломат подчеркнул, что ЕС "прилагает сегодня все силы для того, чтобы помешать американо-российскому диалогу по Украине".
 
Спецоперация на УкраинеВасилий НебензяООНСовбезЕСУКРАИНАСШАРОССИЯ
 
 
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