https://1prime.ru/20250311/nebenzya-855682190.html

ЕС пытается помешать диалогу России и США по Украине, заявил Небензя

ЕС пытается помешать диалогу России и США по Украине, заявил Небензя - 11.03.2025, ПРАЙМ

ЕС пытается помешать диалогу России и США по Украине, заявил Небензя

Европейский союз стал апологетом войны и прилагает все силы, чтобы помещать диалогу Соединенных Штатов и России по Украине, заявил постоянный представитель РФ... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T18:58+0300

2025-03-11T18:58+0300

2025-03-11T18:58+0300

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ООН, 11 мар – ПРАЙМ. Европейский союз стал апологетом войны и прилагает все силы, чтобы помещать диалогу Соединенных Штатов и России по Украине, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза. "Когда новый президент США провозгласил новый курс Вашингтона на достижение мирного урегулирования украинского кризиса, Евросоюз стал апологетом войны, окончательно завершив свою деградацию", - подчеркнул он.Дипломат подчеркнул, что ЕС "прилагает сегодня все силы для того, чтобы помешать американо-российскому диалогу по Украине".

https://1prime.ru/20250311/vsu-855681312.html

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