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Военные ВСУ "как ошпаренные" бегут из Курской области, заявил Небензя

Военные ВСУ "как ошпаренные" бегут из Курской области, заявил Небензя - 11.03.2025, ПРАЙМ

Военные ВСУ "как ошпаренные" бегут из Курской области, заявил Небензя

Армия Украины с огромными потерями и "как ошпаренная" бежит из оккупированных ею участков Курской области, заявил постоянный представитель России при ООН... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T18:47+0300

2025-03-11T18:47+0300

2025-03-11T18:47+0300

спецоперация на украине

василий небензя

оон

совбез

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ООН, 11 мар – ПРАЙМ. Армия Украины с огромными потерями и "как ошпаренная" бежит из оккупированных ею участков Курской области, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. "Сегодня украинская армия с огромными потерями, как ошпаренная бежит из Курской области, и площадь освобожденной территории измеряется десятками квадратных километров", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза всемирной организации.

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василий небензя, оон, совбез, россия, всу