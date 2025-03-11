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Военные ВСУ "как ошпаренные" бегут из Курской области, заявил Небензя - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Военные ВСУ "как ошпаренные" бегут из Курской области, заявил Небензя
Военные ВСУ "как ошпаренные" бегут из Курской области, заявил Небензя - 11.03.2025, ПРАЙМ
Военные ВСУ "как ошпаренные" бегут из Курской области, заявил Небензя
Армия Украины с огромными потерями и "как ошпаренная" бежит из оккупированных ею участков Курской области, заявил постоянный представитель России при ООН... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T18:47+0300
2025-03-11T18:47+0300
спецоперация на украине
василий небензя
оон
совбез
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ООН, 11 мар – ПРАЙМ. Армия Украины с огромными потерями и "как ошпаренная" бежит из оккупированных ею участков Курской области, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. "Сегодня украинская армия с огромными потерями, как ошпаренная бежит из Курской области, и площадь освобожденной территории измеряется десятками квадратных километров", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза всемирной организации.
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василий небензя, оон, совбез, россия, всу
Спецоперация на Украине, Василий Небензя, ООН, Совбез, РОССИЯ, ВСУ
18:47 11.03.2025
 
Военные ВСУ "как ошпаренные" бегут из Курской области, заявил Небензя

Небензя: украинские военные "как ошпаренные" бегут из Курской области

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© Фото : NATO
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ООН, 11 мар – ПРАЙМ. Армия Украины с огромными потерями и "как ошпаренная" бежит из оккупированных ею участков Курской области, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Сегодня украинская армия с огромными потерями, как ошпаренная бежит из Курской области, и площадь освобожденной территории измеряется десятками квадратных километров", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза всемирной организации.
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Спецоперация на УкраинеВасилий НебензяООНСовбезРОССИЯВСУ
 
 
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