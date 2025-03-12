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В Роскачестве объяснили, почему нельзя вернуть косметику даже с чеком

В Роскачестве объяснили, почему нельзя вернуть косметику даже с чеком - 12.03.2025, ПРАЙМ

В Роскачестве объяснили, почему нельзя вернуть косметику даже с чеком

Духи и косметика входит в перечень товаров, которые не подлежат возврату даже при наличии чека, так как эта продукция после вскрытия упаковки не может быть... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T08:15+0300

2025-03-12T08:15+0300

2025-03-12T08:15+0300

роскачество

бизнес

духи

косметика

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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Духи и косметика входит в перечень товаров, которые не подлежат возврату даже при наличии чека, так как эта продукция после вскрытия упаковки не может быть продана повторно, рассказали РИА Новости в Роскачестве. В организации напомнили, что закон "О защите прав потребителей" позволяет вернуть товар надлежащего качества в течение 14 дней, если он не был в употреблении, сохранены его товарный вид и упаковка. Однако есть категории товаров, которые обмену и возврату не подлежат. "Духи и косметика входят в перечень товаров, которые нельзя вернуть, если они надлежащего качества и даже если есть чек. Это связано с тем, что они относятся к категории парфюмерно-косметической продукции, которая после вскрытия упаковки не может быть продана повторно", - рассказали в Роскачестве. Кроме того, там добавили, что нижнее белье также нельзя вернуть из-за санитарных норм, но это не касается товаров с браком. Например, если в случае покупки обнаружен дефект, то такой товар подлежит возврату. В то же время в Роскачестве добавили, что с продуктами электроники дела обстоят сложнее. "Если это технически сложный товар (например смартфон или планшет), его можно вернуть только при наличии заводского брака, который будет подтвержден после экспертизы. Если же речь идет о более простой технике (например наушниках или фенах), такой товар можно вернуть в течение 14 дней, если он не использовался", - говорится в сообщении. В организации объяснили, что отсутствие чека не является основанием для отказа в возврате и также можно восстановить чек по кассовой ленте или получить информацию с камер наблюдения в магазине, которые подтверждают покупку. Однако в таком случае лучше присутствовать лично. Более того, при покупке товара в интернет-магазине есть больше возможностей для возврата. "Если просто не понравился цвет, размер или материал на ощупь. Согласно закону "О защите прав потребителей", покупатель может отказаться от товара надлежащего качества в течение 7 дней после получения даже без объяснения причин", - заключили там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

роскачество, бизнес, духи, косметика