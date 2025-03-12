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Обнаружены пробелы в законе о самозапрете на кредиты

Обнаружены пробелы в законе о самозапрете на кредиты - 12.03.2025, ПРАЙМ

Обнаружены пробелы в законе о самозапрете на кредиты

Введение самозапрета на кредиты осложнит жизнь мошенников, но оставляет для них лазейки, при этом чревато рядом неудобств для тех, кто пожелает воспользоваться... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T03:03+0300

2025-03-12T03:03+0300

2025-03-12T03:03+0300

самозапрет

кредит

самозапрет на кредиты

бизнес

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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Введение самозапрета на кредиты осложнит жизнь мошенников, но оставляет для них лазейки, при этом чревато рядом неудобств для тех, кто пожелает воспользоваться этой возможностью, рассказала агентству "Прайм" доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Ольга Ефимова.С 1 марта 2025 года физическое лицо может ввести запрет для себя заключать договоры потребительского кредита (займа). Это сделано для защиты граждан от необдуманных финансовых решений и мошеннических действий, когда люди берут займы под влиянием аферистов или те сами оформляют кредиты на чужое имя и забирают деньги.Данный запрет вводится посредством подачи заявления о запрете:Подача заявления о запрете выбранным способом осуществляется во все квалифицированные бюро кредитных историй и может проходить неоднократно, без ограничения количества раз. Дата начала действия запрета - календарный день, следующий за днем включения в состав кредитной истории сведений о запрете.Но следует обратить внимание на два аспекта. Во-первых, под определение потребительского кредита подпадают средства, предоставленные кредитором заемщику не для предпринимательской деятельности. В том числе, на любые личные цели (автомобиль, отдых и т.п.).Во-вторых, физическое лицо не может установить такой запрет на те потребительские кредиты, которые будут обеспечены залогом недвижимости (ипотекой) или залогом транспортного средства (и не важно, выступает ли предметом залога приобретаемая на эти кредитные средства недвижимость или транспортное средство). То же касается образовательных займов.Таким образом, мошеннические схемы с автокредитами и ипотеками продолжатся, хотя далеко не в прежнем объеме, отметила Ефимова. Жертва мошенников сможет взять заем под залог авто или жилья, значит, подобные схемы будут процветать.Снять самозапрет можно будет через Госуслуги, для этого понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись. Но мошенники изворотливы, и они легко могут это обойти. Таким образом, появляется "дыра", которую можно устранить, сделав снятие самозапрета очной услугой, оказываемой в МФЦ."Кроме того, добровольный отказ от кредитов может перекрыть доступ к рассрочке на маркетплейсах и в гипермаркетах – там в основном работают микрофинансовые организации, которые специализируются на потребительских кредитах без залога и поручительства", - отметила Ефимова.И, наконец, после снятия самозапрета действует период охлаждения – один рабочий день. То есть, взять кредит сразу не получится, даже если этого очень хочется, заключила юрист.

https://1prime.ru/20250305/samozapret-855503099.html

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самозапрет, кредит, самозапрет на кредиты, бизнес, общество