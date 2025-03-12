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СМИ: ВС РФ подбили все 10 "лучших" шведских танков Strv 122, переданных ВСУ - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250312/strv-855721226.html
СМИ: ВС РФ подбили все 10 "лучших" шведских танков Strv 122, переданных ВСУ
СМИ: ВС РФ подбили все 10 "лучших" шведских танков Strv 122, переданных ВСУ - 12.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: ВС РФ подбили все 10 "лучших" шведских танков Strv 122, переданных ВСУ
Американский журнал Forbes пишет, что российские военные за период украинского конфликта так или иначе повредили все десять "лучших" шведских танков Strv 122,... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T20:17+0300
2025-03-12T20:17+0300
спецоперация на украине
оружие
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Американский журнал Forbes пишет, что российские военные за период украинского конфликта так или иначе повредили все десять "лучших" шведских танков Strv 122, которые были переданы ВСУ, некоторые из них - неоднократно. О передаче Украине этих танков в сентябре 2023 года сообщало шведское минобороны. В марте 2024 года журнал писал, что по меньшей мере семь из десяти предоставленных ВСУ танков Strv 122 оказались выведены из строя. "Швеция передала Украине десять своих лучших танков Strv 122. За два года ожесточенных боев российские войска попали по этим... танкам... не менее 14 раз, что, возможно, означает, что все десять танков танков получили повреждения, некоторые из них - неоднократно", - отмечается в материале. Forbes уточняет, что все эти танки входят в состав бригады ВСУ, военнослужащие которой вторглись на территорию Курской области. ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление, чтобы захватить территорию в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии боевого соприкосновения ВС РФ наступают. По данным Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим контртеррористической операции.
https://1prime.ru/20250312/sudzha-855716281.html
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оружие, всу, швеция, вс рф
Спецоперация на Украине, оружие, ВСУ, ШВЕЦИЯ, ВС РФ
20:17 12.03.2025
 
СМИ: ВС РФ подбили все 10 "лучших" шведских танков Strv 122, переданных ВСУ

Forbes: ВС РФ подбили все 10 "лучших" шведских танков Strv 122, переданных ВСУ

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Американский журнал Forbes пишет, что российские военные за период украинского конфликта так или иначе повредили все десять "лучших" шведских танков Strv 122, которые были переданы ВСУ, некоторые из них - неоднократно.
О передаче Украине этих танков в сентябре 2023 года сообщало шведское минобороны. В марте 2024 года журнал писал, что по меньшей мере семь из десяти предоставленных ВСУ танков Strv 122 оказались выведены из строя.
"Швеция передала Украине десять своих лучших танков Strv 122. За два года ожесточенных боев российские войска попали по этим... танкам... не менее 14 раз, что, возможно, означает, что все десять танков танков получили повреждения, некоторые из них - неоднократно", - отмечается в материале.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
ВСУ отброшены. В США признали успех российских войск в Судже
18:07
Forbes уточняет, что все эти танки входят в состав бригады ВСУ, военнослужащие которой вторглись на территорию Курской области.
ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление, чтобы захватить территорию в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии боевого соприкосновения ВС РФ наступают.
По данным Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим контртеррористической операции.
 
Спецоперация на УкраинеоружиеВСУШВЕЦИЯВС РФ
 
 
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