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ФТС отметила рост ввоза иномарок в Россию через Приморье

ФТС отметила рост ввоза иномарок в Россию через Приморье - 17.03.2025, ПРАЙМ

ФТС отметила рост ввоза иномарок в Россию через Приморье

Ввоз иномарок физическими лицами в Россию через пункты пропуска в Приморье с начала года вырос в 3,5 раза – до более чем 3 тысяч автомобилей, сообщила ФТС... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T10:22+0300

2025-03-17T10:22+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – ПРАЙМ. Ввоз иномарок физическими лицами в Россию через пункты пропуска в Приморье с начала года вырос в 3,5 раза – до более чем 3 тысяч автомобилей, сообщила ФТС России. "Более 3 тысяч автомобилей физлиц для личного пользования оформили уссурийские таможенники с начала года. Это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма уплаченных таможенных, иных платежей составила порядка 1,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Таможенники оформляли и новые автомобили, и имеющие пробег. В основном физлица привозят транспортные средства, произведённые в Китае, - Changan, Chery, Geely, также спросом пользуются электрокары, например, Lixiang, Zeekr и другие. За 2024 год в автомобильных пунктах пропуска Приморья оформлено более 17,7 тысячи транспортных средств для личного пользования. Это в 6 раз больше, чем в 2023 году. Сумма уплаченных таможенных платежей составила 9,4 миллиарда рублей.

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бизнес, приморье, фтс, chery, geely, россия, авто, иномарки, китай