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"Транснефть" ждёт прокачку нефти примерно на уровне 2024 года
"Транснефть" ждёт прокачку нефти примерно на уровне 2024 года - 18.03.2025, ПРАЙМ
"Транснефть" ждёт прокачку нефти примерно на уровне 2024 года
"Транснефть" ждёт прокачку нефти по своей системе в 2025 году примерно на уровне 2024 года, сообщил журналистам глава компании Николай Токарев в кулуарах съезда | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T12:39+0300
2025-03-18T12:39+0300
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энергетика
транснефть
рспп
николай токарев
нефть
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. "Транснефть" ждёт прокачку нефти по своей системе в 2025 году примерно на уровне 2024 года, сообщил журналистам глава компании Николай Токарев в кулуарах съезда РСПП. "Будет примерно на прошлогоднем уровне", - ответил Токарев на вопрос, какой прогноз прокачки нефти по системе в этом году. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Неделя российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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транснефть, рспп, николай токарев, нефть
Энергетика, Транснефть, РСПП, Николай Токарев, Нефть
"Транснефть" ждёт прокачку нефти примерно на уровне 2024 года
Токарев: прокачка нефти по системе "Транснефти" сохранится на уровне 2024 года
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. "Транснефть" ждёт прокачку нефти по своей системе в 2025 году примерно на уровне 2024 года, сообщил журналистам глава компании Николай Токарев в кулуарах съезда РСПП.
"Будет примерно на прошлогоднем уровне", - ответил Токарев на вопрос, какой прогноз прокачки нефти по системе в этом году.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Неделя российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Суд запретил связанным Магомедовым офшорам судиться вне РФ с "Транснефтью"