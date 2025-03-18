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"Транснефть" ждёт прокачку нефти примерно на уровне 2024 года

"Транснефть" ждёт прокачку нефти примерно на уровне 2024 года - 18.03.2025, ПРАЙМ

"Транснефть" ждёт прокачку нефти примерно на уровне 2024 года

"Транснефть" ждёт прокачку нефти по своей системе в 2025 году примерно на уровне 2024 года, сообщил журналистам глава компании Николай Токарев в кулуарах съезда | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T12:39+0300

2025-03-18T12:39+0300

2025-03-18T12:39+0300

энергетика

транснефть

рспп

николай токарев

нефть

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. "Транснефть" ждёт прокачку нефти по своей системе в 2025 году примерно на уровне 2024 года, сообщил журналистам глава компании Николай Токарев в кулуарах съезда РСПП. "Будет примерно на прошлогоднем уровне", - ответил Токарев на вопрос, какой прогноз прокачки нефти по системе в этом году. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Неделя российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

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транснефть, рспп, николай токарев, нефть