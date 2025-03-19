https://1prime.ru/20250319/mvideo-855938783.html

Акции "М.Видео" падают из-за отсутствия у "Лукойла" планов войти в компанию

Акции "М.Видео" падают из-за отсутствия у "Лукойла" планов войти в компанию - 19.03.2025, ПРАЙМ

Акции "М.Видео" падают из-за отсутствия у "Лукойла" планов войти в компанию

Акции "М.Видео" отреагировали усилением падения и теряют более 3% после новости об отсутствии у "Лукойла" и Вагита Алекперова планов по вхождению в капитал... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T11:25+0300

2025-03-19T11:25+0300

2025-03-19T11:25+0300

экономика

акции

рынки

м.видео

м.видео-эльдорадо

лукойл

https://cdnn.1prime.ru/img/83322/01/833220164_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f6198cd4fd7fa9a5c0445fb7d2e45298.jpg

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Акции "М.Видео" отреагировали усилением падения и теряют более 3% после новости об отсутствии у "Лукойла" и Вагита Алекперова планов по вхождению в капитал ритейлера, следует из данных Московской биржи. Предприниматель и основатель "Лукойла" Вагит Алекперов ранее в среду заявил РИА Новости об отсутствии планов по вхождению в капитал группы "М.Видео-Эльдорадо". Нет таких планов и у "Лукойла" и его менеджеров, сообщили агентству в нефтекомпании. К 11.17 мск акции "М.Видео" падали на 3,01%, а до появления новости бумаги компании дешевели на 0,7%. Акции "Лукойла" спокойно реагируют на новости, снижаются на 0,26%. Индекс Мосбиржи при этом снижается на 1,81%.

https://1prime.ru/20250319/m-855932739.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции, рынки, м.видео, м.видео-эльдорадо, лукойл