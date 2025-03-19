https://1prime.ru/20250319/mvideo-855938783.html
Акции "М.Видео" падают из-за отсутствия у "Лукойла" планов войти в компанию
Акции "М.Видео" падают из-за отсутствия у "Лукойла" планов войти в компанию - 19.03.2025, ПРАЙМ
Акции "М.Видео" падают из-за отсутствия у "Лукойла" планов войти в компанию
Акции "М.Видео" отреагировали усилением падения и теряют более 3% после новости об отсутствии у "Лукойла" и Вагита Алекперова планов по вхождению в капитал... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T11:25+0300
2025-03-19T11:25+0300
2025-03-19T11:25+0300
экономика
акции
рынки
м.видео
м.видео-эльдорадо
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/img/83322/01/833220164_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f6198cd4fd7fa9a5c0445fb7d2e45298.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Акции "М.Видео" отреагировали усилением падения и теряют более 3% после новости об отсутствии у "Лукойла" и Вагита Алекперова планов по вхождению в капитал ритейлера, следует из данных Московской биржи. Предприниматель и основатель "Лукойла" Вагит Алекперов ранее в среду заявил РИА Новости об отсутствии планов по вхождению в капитал группы "М.Видео-Эльдорадо". Нет таких планов и у "Лукойла" и его менеджеров, сообщили агентству в нефтекомпании. К 11.17 мск акции "М.Видео" падали на 3,01%, а до появления новости бумаги компании дешевели на 0,7%. Акции "Лукойла" спокойно реагируют на новости, снижаются на 0,26%. Индекс Мосбиржи при этом снижается на 1,81%.
https://1prime.ru/20250319/m-855932739.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83322/01/833220164_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3bc838bd358f5cb8e5815ad82dd3e696.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
акции, рынки, м.видео, м.видео-эльдорадо, лукойл
Экономика, Акции, Рынки, М.Видео, М.Видео-Эльдорадо, Лукойл
Акции "М.Видео" падают из-за отсутствия у "Лукойла" планов войти в компанию
Акции "М.Видео" теряют 3% после новости об отсутствии у "Лукойла" планов войти в компанию
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Акции "М.Видео" отреагировали усилением падения и теряют более 3% после новости об отсутствии у "Лукойла" и Вагита Алекперова планов по вхождению в капитал ритейлера, следует из данных Московской биржи.
Предприниматель и основатель "Лукойла" Вагит Алекперов ранее в среду заявил РИА Новости об отсутствии планов по вхождению в капитал группы "М.Видео-Эльдорадо". Нет таких планов и у "Лукойла" и его менеджеров, сообщили агентству в нефтекомпании.
К 11.17 мск акции "М.Видео" падали на 3,01%, а до появления новости бумаги компании дешевели на 0,7%. Акции "Лукойла" спокойно реагируют на новости, снижаются на 0,26%. Индекс Мосбиржи при этом снижается на 1,81%.
"М.Видео-Эльдорадо" запустило сервис оформления страховых полисов