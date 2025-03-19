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Акции "М.Видео" падают из-за отсутствия у "Лукойла" планов войти в компанию - 19.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250319/mvideo-855938783.html
Акции "М.Видео" падают из-за отсутствия у "Лукойла" планов войти в компанию
Акции "М.Видео" падают из-за отсутствия у "Лукойла" планов войти в компанию - 19.03.2025, ПРАЙМ
Акции "М.Видео" падают из-за отсутствия у "Лукойла" планов войти в компанию
Акции "М.Видео" отреагировали усилением падения и теряют более 3% после новости об отсутствии у "Лукойла" и Вагита Алекперова планов по вхождению в капитал... | 19.03.2025, ПРАЙМ
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экономика
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Акции "М.Видео" отреагировали усилением падения и теряют более 3% после новости об отсутствии у "Лукойла" и Вагита Алекперова планов по вхождению в капитал ритейлера, следует из данных Московской биржи. Предприниматель и основатель "Лукойла" Вагит Алекперов ранее в среду заявил РИА Новости об отсутствии планов по вхождению в капитал группы "М.Видео-Эльдорадо". Нет таких планов и у "Лукойла" и его менеджеров, сообщили агентству в нефтекомпании. К 11.17 мск акции "М.Видео" падали на 3,01%, а до появления новости бумаги компании дешевели на 0,7%. Акции "Лукойла" спокойно реагируют на новости, снижаются на 0,26%. Индекс Мосбиржи при этом снижается на 1,81%.
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акции, рынки, м.видео, м.видео-эльдорадо, лукойл
Экономика, Акции, Рынки, М.Видео, М.Видео-Эльдорадо, Лукойл
11:25 19.03.2025
 
Акции "М.Видео" падают из-за отсутствия у "Лукойла" планов войти в компанию

Акции "М.Видео" теряют 3% после новости об отсутствии у "Лукойла" планов войти в компанию

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкВывеска магазина М.видео на Красной Пресне в Москве
Вывеска магазина М.видео на Красной Пресне в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Акции "М.Видео" отреагировали усилением падения и теряют более 3% после новости об отсутствии у "Лукойла" и Вагита Алекперова планов по вхождению в капитал ритейлера, следует из данных Московской биржи.
Предприниматель и основатель "Лукойла" Вагит Алекперов ранее в среду заявил РИА Новости об отсутствии планов по вхождению в капитал группы "М.Видео-Эльдорадо". Нет таких планов и у "Лукойла" и его менеджеров, сообщили агентству в нефтекомпании.
К 11.17 мск акции "М.Видео" падали на 3,01%, а до появления новости бумаги компании дешевели на 0,7%. Акции "Лукойла" спокойно реагируют на новости, снижаются на 0,26%. Индекс Мосбиржи при этом снижается на 1,81%.
М.Видео и Эльдорадо - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
"М.Видео-Эльдорадо" запустило сервис оформления страховых полисов
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ЭкономикаАкцииРынкиМ.ВидеоМ.Видео-ЭльдорадоЛукойл
 
 
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