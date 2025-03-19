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Белый дом: Зеленский запросил у Трампа дополнительные поставки Patriot - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Белый дом: Зеленский запросил у Трампа дополнительные поставки Patriot
Белый дом: Зеленский запросил у Трампа дополнительные поставки Patriot - 19.03.2025, ПРАЙМ
Белый дом: Зеленский запросил у Трампа дополнительные поставки Patriot
Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T21:01+0300
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спецоперация на украине
владимир зеленский
дональд трамп
сша
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оружие
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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Зеленский просил о дополнительной системе противовоздушной обороны для защиты населения", - сообщила она на брифинге, комментируя итоги беседы Трампа и Зеленского. По словам Левитт, Зеленский особенно просил у Трампа дополнительные системы Partiot. Она добавила, что американский президент согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе.
https://1prime.ru/20250319/tramp-855954883.html
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владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина, оружие
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, УКРАИНА, оружие
21:01 19.03.2025
 
Белый дом: Зеленский запросил у Трампа дополнительные поставки Patriot

Белый дом: Зеленский запросил у Трампа дополнительные поставки систем ПВО Patriot

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАмериканские ЗРК Patriot
Американские ЗРК Patriot - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Зеленский просил о дополнительной системе противовоздушной обороны для защиты населения", - сообщила она на брифинге, комментируя итоги беседы Трампа и Зеленского.
По словам Левитт, Зеленский особенно просил у Трампа дополнительные системы Partiot. Она добавила, что американский президент согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Белый дом прокомментировал решимость Трампа закончить конфликт на Украине
20:58
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийДональд ТрампСШАУКРАИНАоружие
 
 
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