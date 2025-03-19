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Белый дом: Зеленский запросил у Трампа дополнительные поставки Patriot
Белый дом: Зеленский запросил у Трампа дополнительные поставки Patriot - 19.03.2025, ПРАЙМ
Белый дом: Зеленский запросил у Трампа дополнительные поставки Patriot
Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T21:01+0300
2025-03-19T21:01+0300
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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Зеленский просил о дополнительной системе противовоздушной обороны для защиты населения", - сообщила она на брифинге, комментируя итоги беседы Трампа и Зеленского. По словам Левитт, Зеленский особенно просил у Трампа дополнительные системы Partiot. Она добавила, что американский президент согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе.
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владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина, оружие
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, УКРАИНА, оружие
Белый дом: Зеленский запросил у Трампа дополнительные поставки Patriot
Белый дом: Зеленский запросил у Трампа дополнительные поставки систем ПВО Patriot
ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Зеленский просил о дополнительной системе противовоздушной обороны для защиты населения", - сообщила она на брифинге, комментируя итоги беседы Трампа и Зеленского.
По словам Левитт, Зеленский особенно просил у Трампа дополнительные системы Partiot. Она добавила, что американский президент согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе.
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