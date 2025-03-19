https://1prime.ru/20250319/patriot-855955007.html

Белый дом: Зеленский запросил у Трампа дополнительные поставки Patriot

Белый дом: Зеленский запросил у Трампа дополнительные поставки Patriot - 19.03.2025, ПРАЙМ

Белый дом: Зеленский запросил у Трампа дополнительные поставки Patriot

Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T21:01+0300

2025-03-19T21:01+0300

2025-03-19T21:01+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

дональд трамп

сша

украина

оружие

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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Зеленский просил о дополнительной системе противовоздушной обороны для защиты населения", - сообщила она на брифинге, комментируя итоги беседы Трампа и Зеленского. По словам Левитт, Зеленский особенно просил у Трампа дополнительные системы Partiot. Она добавила, что американский президент согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе.

https://1prime.ru/20250319/tramp-855954883.html

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владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина, оружие