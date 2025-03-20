Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам объяснили, стоит ли сейчас избавляться от долларов - 20.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Курс доллара к рублю
https://1prime.ru/20250320/dollar-855944651.html
Россиянам объяснили, стоит ли сейчас избавляться от долларов
Россиянам объяснили, стоит ли сейчас избавляться от долларов - 20.03.2025, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, стоит ли сейчас избавляться от долларов
В последние недели доллар стремительно дешевеет к рублю – официальный курс ЦБ чуть выше 80 рублей за доллар, а с начала года нацвалюта укрепилась почти на 20%... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T02:02+0300
2025-03-20T02:02+0300
курс доллара к рублю
курс доллара к рублю цб рф
курс доллара к рублю в реальном времени
доллар
доллар сша
доллар цб
доллар на мосбирже
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159349_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_13e4e2a977c7fc77b034e18afd3aa0b0.jpg
МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. В последние недели доллар стремительно дешевеет к рублю – официальный курс ЦБ чуть выше 80 рублей за доллар, а с начала года нацвалюта укрепилась почти на 20%. Однако избавляться от долларов не время, рассказал агентству "Прайм" экономист Лазарь Бадалов"Россиянам, которые хранят свои сбережения в валюте, не нужно принимать поспешных решений в сложившейся ситуации – все может очень быстро измениться", - считает он.Текущее укрепление рубля происходит по следующим причинам.Прежде всего, ситуация с торговым балансом. Импорт существенно снизился с начала года, а вот экспортная выручка сохраняется на прежнем уровне, следовательно, снизился спрос на валюту. При этом экспортная выручка поступает в полном объеме, что укрепляет рубль.Во-вторых, на ситуацию влияют геополитические ожидания. Позитивные настроения инвесторов связаны с тем, что санкции могут быть отменены, а подобного рода слухи оказывают поддержку курсу.По мнению Бадалова, эти причины нельзя считать долгосрочными. Ситуация с профицитом валюты к лету или осени может измениться, а слухи о снятии санкций - оказаться только слухами. Поэтому на смену падению доллара придет его укрепление.Но и скупать доллары не имеет смысла, если вскоре не предстоят траты в этой валюте: в качестве способа сбережения гораздо большую доходность дадут банковские депозиты, даже невзирая на некоторое снижение ставок по ним, заключил финансист.
https://1prime.ru/20250319/dollar-855889359.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159349_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d122807dd437f5162a072ac3c85f9701.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
курс доллара к рублю цб рф, курс доллара к рублю в реальном времени, доллар, доллар сша, доллар цб, доллар на мосбирже
Курс доллара к рублю, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, Курс доллара к рублю в реальном времени, доллар, Доллар США, доллар ЦБ, доллар на Мосбирже
02:02 20.03.2025
 
Россиянам объяснили, стоит ли сейчас избавляться от долларов

Экономист Бадалов: продавать доллары сейчас не время, курс может измениться

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенежные купюры Банка России и долларов США
Денежные купюры Банка России и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. В последние недели доллар стремительно дешевеет к рублю – официальный курс ЦБ чуть выше 80 рублей за доллар, а с начала года нацвалюта укрепилась почти на 20%. Однако избавляться от долларов не время, рассказал агентству "Прайм" экономист Лазарь Бадалов
"Россиянам, которые хранят свои сбережения в валюте, не нужно принимать поспешных решений в сложившейся ситуации – все может очень быстро измениться", - считает он.
Текущее укрепление рубля происходит по следующим причинам.
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп уронили доллар: кто следующий
Вчера, 08:00
Прежде всего, ситуация с торговым балансом. Импорт существенно снизился с начала года, а вот экспортная выручка сохраняется на прежнем уровне, следовательно, снизился спрос на валюту. При этом экспортная выручка поступает в полном объеме, что укрепляет рубль.
Во-вторых, на ситуацию влияют геополитические ожидания. Позитивные настроения инвесторов связаны с тем, что санкции могут быть отменены, а подобного рода слухи оказывают поддержку курсу.
По мнению Бадалова, эти причины нельзя считать долгосрочными. Ситуация с профицитом валюты к лету или осени может измениться, а слухи о снятии санкций - оказаться только слухами. Поэтому на смену падению доллара придет его укрепление.
Но и скупать доллары не имеет смысла, если вскоре не предстоят траты в этой валюте: в качестве способа сбережения гораздо большую доходность дадут банковские депозиты, даже невзирая на некоторое снижение ставок по ним, заключил финансист.
 
Курс доллара к рублюКурс доллара к рублю ЦБ РФКурс доллара к рублю в реальном временидолларДоллар СШАдоллар ЦБдоллар на Мосбирже
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала