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Россиянам объяснили, стоит ли сейчас избавляться от долларов
Россиянам объяснили, стоит ли сейчас избавляться от долларов - 20.03.2025, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, стоит ли сейчас избавляться от долларов
В последние недели доллар стремительно дешевеет к рублю – официальный курс ЦБ чуть выше 80 рублей за доллар, а с начала года нацвалюта укрепилась почти на 20%... | 20.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. В последние недели доллар стремительно дешевеет к рублю – официальный курс ЦБ чуть выше 80 рублей за доллар, а с начала года нацвалюта укрепилась почти на 20%. Однако избавляться от долларов не время, рассказал агентству "Прайм" экономист Лазарь Бадалов"Россиянам, которые хранят свои сбережения в валюте, не нужно принимать поспешных решений в сложившейся ситуации – все может очень быстро измениться", - считает он.Текущее укрепление рубля происходит по следующим причинам.Прежде всего, ситуация с торговым балансом. Импорт существенно снизился с начала года, а вот экспортная выручка сохраняется на прежнем уровне, следовательно, снизился спрос на валюту. При этом экспортная выручка поступает в полном объеме, что укрепляет рубль.Во-вторых, на ситуацию влияют геополитические ожидания. Позитивные настроения инвесторов связаны с тем, что санкции могут быть отменены, а подобного рода слухи оказывают поддержку курсу.По мнению Бадалова, эти причины нельзя считать долгосрочными. Ситуация с профицитом валюты к лету или осени может измениться, а слухи о снятии санкций - оказаться только слухами. Поэтому на смену падению доллара придет его укрепление.Но и скупать доллары не имеет смысла, если вскоре не предстоят траты в этой валюте: в качестве способа сбережения гораздо большую доходность дадут банковские депозиты, даже невзирая на некоторое снижение ставок по ним, заключил финансист.
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Россиянам объяснили, стоит ли сейчас избавляться от долларов
Экономист Бадалов: продавать доллары сейчас не время, курс может измениться
МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. В последние недели доллар стремительно дешевеет к рублю – официальный курс ЦБ чуть выше 80 рублей за доллар, а с начала года нацвалюта укрепилась почти на 20%. Однако избавляться от долларов не время, рассказал агентству "Прайм" экономист Лазарь Бадалов
"Россиянам, которые хранят свои сбережения в валюте, не нужно принимать поспешных решений в сложившейся ситуации – все может очень быстро измениться", - считает он.
Текущее укрепление рубля происходит по следующим причинам.
Путин и Трамп уронили доллар: кто следующий
Прежде всего, ситуация с торговым балансом. Импорт существенно снизился с начала года, а вот экспортная выручка сохраняется на прежнем уровне, следовательно, снизился спрос на валюту. При этом экспортная выручка поступает в полном объеме, что укрепляет рубль.
Во-вторых, на ситуацию влияют геополитические ожидания. Позитивные настроения инвесторов связаны с тем, что санкции могут быть отменены, а подобного рода слухи оказывают поддержку курсу.
По мнению Бадалова, эти причины нельзя считать долгосрочными. Ситуация с профицитом валюты к лету или осени может измениться, а слухи о снятии санкций - оказаться только слухами. Поэтому на смену падению доллара придет его укрепление.
Но и скупать доллары не имеет смысла, если вскоре не предстоят траты в этой валюте: в качестве способа сбережения гораздо большую доходность дадут банковские депозиты, даже невзирая на некоторое снижение ставок по ним, заключил финансист.