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МИД: атака ВСУ на энергообъект - провокация для срыва мирных инициатив - 20.03.2025, ПРАЙМ
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МИД: атака ВСУ на энергообъект - провокация для срыва мирных инициатив
МИД: атака ВСУ на энергообъект - провокация для срыва мирных инициатив - 20.03.2025, ПРАЙМ
МИД: атака ВСУ на энергообъект - провокация для срыва мирных инициатив
Атака ВСУ на объект энергоинфраструктуры России является- очередной специально подготовленной Киевом провокацией, направленной на срыв мирных инициатив, заявила | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T14:58+0300
2025-03-20T14:58+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Атака ВСУ на объект энергоинфраструктуры России является- очередной специально подготовленной Киевом провокацией, направленной на срыв мирных инициатив, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она указала, что в ночь на 19 марта киевский режим преднамеренно атаковал с применением беспилотников по находящемуя в кубанской станице Кавказская объекту энергоинфраструктуры, что повлекло разгерметизацию одного резервуара с нефтью и её возгоранию на 1700 квадратных метров площади. "Совершенно понятно, что речь идёт об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив, в том числе выдвинутых президентом США. (Владимир) Зеленский в очередной раз нарушил достигнутые понимания и подтвердил тем самым свою полную недоговороспособность", - отметила представитель МИД. Она добавила, что Москва надеется, что Вашингтон убедился, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путём должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Украине. Захарова подчеркнула, что Киев продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами, как и прежде, он одержим навязчивой идеей нанести России поражение, активно используя при этом методы террора как в отношении гражданских объектов, так и не щадя мирных и не участвующих в конфликте жителей.
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россия, мария захарова, всу, мид, сша, нефть
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Мария Захарова, ВСУ, МИД, США, Нефть
14:58 20.03.2025
 
МИД: атака ВСУ на энергообъект - провокация для срыва мирных инициатив

МИД назвал атаку ВСУ на кубанскую нефтебазу провокацией для срыва мирных инициатив

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Атака ВСУ на объект энергоинфраструктуры России является- очередной специально подготовленной Киевом провокацией, направленной на срыв мирных инициатив, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она указала, что в ночь на 19 марта киевский режим преднамеренно атаковал с применением беспилотников по находящемуя в кубанской станице Кавказская объекту энергоинфраструктуры, что повлекло разгерметизацию одного резервуара с нефтью и её возгоранию на 1700 квадратных метров площади.
"Совершенно понятно, что речь идёт об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив, в том числе выдвинутых президентом США. (Владимир) Зеленский в очередной раз нарушил достигнутые понимания и подтвердил тем самым свою полную недоговороспособность", - отметила представитель МИД.
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Она добавила, что Москва надеется, что Вашингтон убедился, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путём должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Украине.
Захарова подчеркнула, что Киев продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами, как и прежде, он одержим навязчивой идеей нанести России поражение, активно используя при этом методы террора как в отношении гражданских объектов, так и не щадя мирных и не участвующих в конфликте жителей.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯМария ЗахароваВСУМИДСШАНефть
 
 
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