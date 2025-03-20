https://1prime.ru/20250320/mid-855966620.html

МИД: атака ВСУ на энергообъект - провокация для срыва мирных инициатив

МИД: атака ВСУ на энергообъект - провокация для срыва мирных инициатив - 20.03.2025, ПРАЙМ

МИД: атака ВСУ на энергообъект - провокация для срыва мирных инициатив

Атака ВСУ на объект энергоинфраструктуры России является- очередной специально подготовленной Киевом провокацией, направленной на срыв мирных инициатив, заявила | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T14:58+0300

2025-03-20T14:58+0300

2025-03-20T14:58+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Атака ВСУ на объект энергоинфраструктуры России является- очередной специально подготовленной Киевом провокацией, направленной на срыв мирных инициатив, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она указала, что в ночь на 19 марта киевский режим преднамеренно атаковал с применением беспилотников по находящемуя в кубанской станице Кавказская объекту энергоинфраструктуры, что повлекло разгерметизацию одного резервуара с нефтью и её возгоранию на 1700 квадратных метров площади. "Совершенно понятно, что речь идёт об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив, в том числе выдвинутых президентом США. (Владимир) Зеленский в очередной раз нарушил достигнутые понимания и подтвердил тем самым свою полную недоговороспособность", - отметила представитель МИД. Она добавила, что Москва надеется, что Вашингтон убедился, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путём должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Украине. Захарова подчеркнула, что Киев продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами, как и прежде, он одержим навязчивой идеей нанести России поражение, активно используя при этом методы террора как в отношении гражданских объектов, так и не щадя мирных и не участвующих в конфликте жителей.

https://1prime.ru/20250319/pozhar-855956837.html

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россия, мария захарова, всу, мид, сша, нефть