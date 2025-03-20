https://1prime.ru/20250320/opek-855973181.html

Россия компенсирует 706 тыс б/с перепроизводства нефти в ОПЕК+ до сентября

Россия компенсирует 706 тыс б/с перепроизводства нефти в ОПЕК+ до сентября - 20.03.2025, ПРАЙМ

Россия компенсирует 706 тыс б/с перепроизводства нефти в ОПЕК+ до сентября

Россия в соответствии с обновленными графиками в марте-сентябре текущего года компенсирует превышение предельного уровня добычи на 706 тысяч баррелей в сутки,... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T19:07+0300

2025-03-20T19:07+0300

2025-03-20T19:07+0300

энергетика

опек

нефть

россия

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в соответствии с обновленными графиками в марте-сентябре текущего года компенсирует превышение предельного уровня добычи на 706 тысяч баррелей в сутки, Саудовская Аравия в марте-мае суммарно недопроизведет 30 тысяч баррелей, Казахстан и Ирак компенсируют 908 тысяч и 1,954 миллиона баррелей в сутки до июля 2026 года, сообщила ОПЕК. Ранее ОПЕК сообщила, что страны с добровольными сокращениями добычи нефти представили в секретариат организации обновленный план по компенсации ранее допущенного перепроизводства суммарно на 4,203 миллиона баррелей в сутки, до июля 2026 года. При этом не все страны будут компенсировать его каждый месяц. Так, Россия будет это делать только в марте-сентябре текущего года - всего на 706 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия в марте-мае - на 30 тысяч баррелей в сутки. Самые "недисциплинированные" участники ОПЕК+, Ирак и Казахстан, будут компенсировать свое производство в течение всего периода - с марта 2025 года по июнь 2026 года включительно. Ирак недопроизведет в совокупности 1,954 миллиона баррелей в сутки, а Казахстан - 908 тысяч баррелей в сутки.

https://1prime.ru/20250320/opek-855972937.html

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опек, нефть, россия