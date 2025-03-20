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Россия компенсирует 706 тыс б/с перепроизводства нефти в ОПЕК+ до сентября - 20.03.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250320/opek-855973181.html
Россия компенсирует 706 тыс б/с перепроизводства нефти в ОПЕК+ до сентября
Россия компенсирует 706 тыс б/с перепроизводства нефти в ОПЕК+ до сентября - 20.03.2025, ПРАЙМ
Россия компенсирует 706 тыс б/с перепроизводства нефти в ОПЕК+ до сентября
Россия в соответствии с обновленными графиками в марте-сентябре текущего года компенсирует превышение предельного уровня добычи на 706 тысяч баррелей в сутки,... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T19:07+0300
2025-03-20T19:07+0300
энергетика
опек
нефть
россия
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в соответствии с обновленными графиками в марте-сентябре текущего года компенсирует превышение предельного уровня добычи на 706 тысяч баррелей в сутки, Саудовская Аравия в марте-мае суммарно недопроизведет 30 тысяч баррелей, Казахстан и Ирак компенсируют 908 тысяч и 1,954 миллиона баррелей в сутки до июля 2026 года, сообщила ОПЕК. Ранее ОПЕК сообщила, что страны с добровольными сокращениями добычи нефти представили в секретариат организации обновленный план по компенсации ранее допущенного перепроизводства суммарно на 4,203 миллиона баррелей в сутки, до июля 2026 года. При этом не все страны будут компенсировать его каждый месяц. Так, Россия будет это делать только в марте-сентябре текущего года - всего на 706 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия в марте-мае - на 30 тысяч баррелей в сутки. Самые "недисциплинированные" участники ОПЕК+, Ирак и Казахстан, будут компенсировать свое производство в течение всего периода - с марта 2025 года по июнь 2026 года включительно. Ирак недопроизведет в совокупности 1,954 миллиона баррелей в сутки, а Казахстан - 908 тысяч баррелей в сутки.
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опек, нефть, россия
Энергетика, ОПЕК, Нефть, РОССИЯ
19:07 20.03.2025
 
Россия компенсирует 706 тыс б/с перепроизводства нефти в ОПЕК+ до сентября

ОПЕК: Россия компенсирует 706 тысяч б/с перепроизводства нефти в ОПЕК+ в марте-сентябре

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в соответствии с обновленными графиками в марте-сентябре текущего года компенсирует превышение предельного уровня добычи на 706 тысяч баррелей в сутки, Саудовская Аравия в марте-мае суммарно недопроизведет 30 тысяч баррелей, Казахстан и Ирак компенсируют 908 тысяч и 1,954 миллиона баррелей в сутки до июля 2026 года, сообщила ОПЕК.
Ранее ОПЕК сообщила, что страны с добровольными сокращениями добычи нефти представили в секретариат организации обновленный план по компенсации ранее допущенного перепроизводства суммарно на 4,203 миллиона баррелей в сутки, до июля 2026 года.
При этом не все страны будут компенсировать его каждый месяц. Так, Россия будет это делать только в марте-сентябре текущего года - всего на 706 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия в марте-мае - на 30 тысяч баррелей в сутки.
Самые "недисциплинированные" участники ОПЕК+, Ирак и Казахстан, будут компенсировать свое производство в течение всего периода - с марта 2025 года по июнь 2026 года включительно. Ирак недопроизведет в совокупности 1,954 миллиона баррелей в сутки, а Казахстан - 908 тысяч баррелей в сутки.
ОПЕК
"Добровольцы" ОПЕК+ представили план по компенсации перепроизводства нефти
19:05
 
ЭнергетикаОПЕКНефтьРОССИЯ
 
 
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