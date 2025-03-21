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Песков прокомментировал конфискацию танкера Eventin - 21.03.2025, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал конфискацию танкера Eventin
Песков прокомментировал конфискацию танкера Eventin - 21.03.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал конфискацию танкера Eventin
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о танкере Eventin, который, по информации германского издания Spiegel,... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T13:26+0300
2025-03-21T13:26+0300
политика
нефть
германия
россия
дмитрий песков
spiegel
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о танкере Eventin, который, по информации германского издания Spiegel, был конфискован в Германии. Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщило, что таможня Германии в пятницу на прошлой неделе конфисковала перевозивший нефть и шедший под флагом Панамы танкер Eventin, который потерял управление у берегов ФРГ 10 января. "Я, к сожалению, не располагаю никакой информацией об этом танкере. Поэтому я не знаю, чей он, в связи с чем он был конфискован. У меня просто нет данных на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать факт конфискации.
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нефть, германия, россия, дмитрий песков, spiegel
Политика, Нефть, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Spiegel
13:26 21.03.2025
 
Песков прокомментировал конфискацию танкера Eventin

Песков заявил, что не располагает информацией о конфискованном Германией танкере Eventin

© POOL | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о танкере Eventin, который, по информации германского издания Spiegel, был конфискован в Германии.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщило, что таможня Германии в пятницу на прошлой неделе конфисковала перевозивший нефть и шедший под флагом Панамы танкер Eventin, который потерял управление у берегов ФРГ 10 января.
"Я, к сожалению, не располагаю никакой информацией об этом танкере. Поэтому я не знаю, чей он, в связи с чем он был конфискован. У меня просто нет данных на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать факт конфискации.
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ПолитикаНефтьГЕРМАНИЯРОССИЯДмитрий ПесковSpiegel
 
 
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