https://1prime.ru/20250321/peskov-855990548.html

Песков прокомментировал конфискацию танкера Eventin

Песков прокомментировал конфискацию танкера Eventin - 21.03.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал конфискацию танкера Eventin

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о танкере Eventin, который, по информации германского издания Spiegel,... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T13:26+0300

2025-03-21T13:26+0300

2025-03-21T13:26+0300

политика

нефть

германия

россия

дмитрий песков

spiegel

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о танкере Eventin, который, по информации германского издания Spiegel, был конфискован в Германии. Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщило, что таможня Германии в пятницу на прошлой неделе конфисковала перевозивший нефть и шедший под флагом Панамы танкер Eventin, который потерял управление у берегов ФРГ 10 января. "Я, к сожалению, не располагаю никакой информацией об этом танкере. Поэтому я не знаю, чей он, в связи с чем он был конфискован. У меня просто нет данных на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать факт конфискации.

https://1prime.ru/20250321/ukraina-855990405.html

германия

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нефть, германия, россия, дмитрий песков, spiegel