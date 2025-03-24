https://1prime.ru/20250324/kamaz-856043866.html
"Камаз" собрал каркас кабины поколения К5 для нового автомобиля МЧС
"Камаз" собрал каркас кабины поколения К5 для нового автомобиля МЧС - 24.03.2025, ПРАЙМ
"Камаз" собрал каркас кабины поколения К5 для нового автомобиля МЧС
"Камаз" в рамках второго этапа импортозамещения флагманской серии автомобилей К5 завершил сборку первого каркаса кабины для нового автомобиля МЧС, сообщила... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T11:19+0300
2025-03-24T11:19+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. "Камаз" в рамках второго этапа импортозамещения флагманской серии автомобилей К5 завершил сборку первого каркаса кабины для нового автомобиля МЧС, сообщила пресс-служба производителя. Там напомнили, что первый этап локализации штампованных деталей для кабины К5 стартовал в 2016 году. Группой во главе с руководителем проекта Ильдаром Гараевым был определен перечень из 186 деталей и узлов. Для их изготовления был размещен заказ на 332 штампа. Через два года уровень локализации составил 71%. Во вторую фазу проекта было изготовлено 200 штампов и освоен выпуск 160 деталей. Выпуск каркаса кабины поколения К5 для МЧС стал его продолжением. "На "Камазе" собран первый каркас кабины поколения К5 для нового автомобиля, предназначенного для МЧС. Продукт изготовлен в рамках второго этапа проекта импортозамещения флагманской серии "Камаза", средства на его реализацию были выделены Фондом развития промышленности РФ", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что новая кабина будет иметь меньшие габариты, чем флагманская модель КАМАЗ-54901, а конструкция предусматривает компоновочное решение по ее более низкой установке. Это необходимо для оснащения автомобиля специализированным оборудованием и повышением оперативности действий экипажей МЧС. "Новый каркас будет направлен на автомобильный завод для сборки кабины, а затем отправится на вибрационные испытания в НТЦ. Для опытной команды, объединившей 20 специалистов из разных подразделений компании, это успешный итог работы, которая длилась чуть больше года", - приводятся в сообщении слова руководителя подпроекта "Локализация штампованных деталей кабины К5. Фаза 2" Антона Крюкова.
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авто, бизнес, мчс, камаз, фонд развития промышленности
Авто, Бизнес, МЧС, Камаз, Фонд развития промышленности
"Камаз" собрал каркас кабины поколения К5 для нового автомобиля МЧС
"Камаз" завершил сборку первого каркаса кабины поколения К5 для нового автомобиля МЧС
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. "Камаз" в рамках второго этапа импортозамещения флагманской серии автомобилей К5 завершил сборку первого каркаса кабины для нового автомобиля МЧС, сообщила пресс-служба производителя.
Там напомнили, что первый этап локализации штампованных деталей для кабины К5 стартовал в 2016 году. Группой во главе с руководителем проекта Ильдаром Гараевым был определен перечень из 186 деталей и узлов. Для их изготовления был размещен заказ на 332 штампа. Через два года уровень локализации составил 71%. Во вторую фазу проекта было изготовлено 200 штампов и освоен выпуск 160 деталей. Выпуск каркаса кабины поколения К5 для МЧС стал его продолжением.
"На "Камазе" собран первый каркас кабины поколения К5 для нового автомобиля, предназначенного для МЧС. Продукт изготовлен в рамках второго этапа проекта импортозамещения флагманской серии "Камаза", средства на его реализацию были выделены Фондом развития промышленности РФ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что новая кабина будет иметь меньшие габариты, чем флагманская модель КАМАЗ-54901, а конструкция предусматривает компоновочное решение по ее более низкой установке. Это необходимо для оснащения автомобиля специализированным оборудованием и повышением оперативности действий экипажей МЧС.
"Новый каркас будет направлен на автомобильный завод для сборки кабины, а затем отправится на вибрационные испытания в НТЦ. Для опытной команды, объединившей 20 специалистов из разных подразделений компании, это успешный итог работы, которая длилась чуть больше года", - приводятся в сообщении слова руководителя подпроекта "Локализация штампованных деталей кабины К5. Фаза 2" Антона Крюкова.
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