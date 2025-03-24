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"Камаз" собрал каркас кабины поколения К5 для нового автомобиля МЧС - 24.03.2025, ПРАЙМ
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"Камаз" собрал каркас кабины поколения К5 для нового автомобиля МЧС
"Камаз" собрал каркас кабины поколения К5 для нового автомобиля МЧС - 24.03.2025, ПРАЙМ
"Камаз" собрал каркас кабины поколения К5 для нового автомобиля МЧС
"Камаз" в рамках второго этапа импортозамещения флагманской серии автомобилей К5 завершил сборку первого каркаса кабины для нового автомобиля МЧС, сообщила... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T11:19+0300
2025-03-24T11:19+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. "Камаз" в рамках второго этапа импортозамещения флагманской серии автомобилей К5 завершил сборку первого каркаса кабины для нового автомобиля МЧС, сообщила пресс-служба производителя. Там напомнили, что первый этап локализации штампованных деталей для кабины К5 стартовал в 2016 году. Группой во главе с руководителем проекта Ильдаром Гараевым был определен перечень из 186 деталей и узлов. Для их изготовления был размещен заказ на 332 штампа. Через два года уровень локализации составил 71%. Во вторую фазу проекта было изготовлено 200 штампов и освоен выпуск 160 деталей. Выпуск каркаса кабины поколения К5 для МЧС стал его продолжением. "На "Камазе" собран первый каркас кабины поколения К5 для нового автомобиля, предназначенного для МЧС. Продукт изготовлен в рамках второго этапа проекта импортозамещения флагманской серии "Камаза", средства на его реализацию были выделены Фондом развития промышленности РФ", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что новая кабина будет иметь меньшие габариты, чем флагманская модель КАМАЗ-54901, а конструкция предусматривает компоновочное решение по ее более низкой установке. Это необходимо для оснащения автомобиля специализированным оборудованием и повышением оперативности действий экипажей МЧС. "Новый каркас будет направлен на автомобильный завод для сборки кабины, а затем отправится на вибрационные испытания в НТЦ. Для опытной команды, объединившей 20 специалистов из разных подразделений компании, это успешный итог работы, которая длилась чуть больше года", - приводятся в сообщении слова руководителя подпроекта "Локализация штампованных деталей кабины К5. Фаза 2" Антона Крюкова.
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авто, бизнес, мчс, камаз, фонд развития промышленности
Авто, Бизнес, МЧС, Камаз, Фонд развития промышленности
11:19 24.03.2025
 
"Камаз" собрал каркас кабины поколения К5 для нового автомобиля МЧС

"Камаз" завершил сборку первого каркаса кабины поколения К5 для нового автомобиля МЧС

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "КАМАЗ"
Логотип ПАО КАМАЗ - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. "Камаз" в рамках второго этапа импортозамещения флагманской серии автомобилей К5 завершил сборку первого каркаса кабины для нового автомобиля МЧС, сообщила пресс-служба производителя.
Там напомнили, что первый этап локализации штампованных деталей для кабины К5 стартовал в 2016 году. Группой во главе с руководителем проекта Ильдаром Гараевым был определен перечень из 186 деталей и узлов. Для их изготовления был размещен заказ на 332 штампа. Через два года уровень локализации составил 71%. Во вторую фазу проекта было изготовлено 200 штампов и освоен выпуск 160 деталей. Выпуск каркаса кабины поколения К5 для МЧС стал его продолжением.
"На "Камазе" собран первый каркас кабины поколения К5 для нового автомобиля, предназначенного для МЧС. Продукт изготовлен в рамках второго этапа проекта импортозамещения флагманской серии "Камаза", средства на его реализацию были выделены Фондом развития промышленности РФ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что новая кабина будет иметь меньшие габариты, чем флагманская модель КАМАЗ-54901, а конструкция предусматривает компоновочное решение по ее более низкой установке. Это необходимо для оснащения автомобиля специализированным оборудованием и повышением оперативности действий экипажей МЧС.
"Новый каркас будет направлен на автомобильный завод для сборки кабины, а затем отправится на вибрационные испытания в НТЦ. Для опытной команды, объединившей 20 специалистов из разных подразделений компании, это успешный итог работы, которая длилась чуть больше года", - приводятся в сообщении слова руководителя подпроекта "Локализация штампованных деталей кабины К5. Фаза 2" Антона Крюкова.
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