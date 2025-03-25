Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы шесть самых опасных для покупки авто - 25.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250325/avto-856079818.html
Названы шесть самых опасных для покупки авто
Названы шесть самых опасных для покупки авто - 25.03.2025, ПРАЙМ
Названы шесть самых опасных для покупки авто
Стало известно, какие модели автомобилей после покупки принесут автолюбителям больше проблем, чем пользы. Портал NaAvtotrasse составил топ 6 самых опасных для... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T11:05+0300
2025-03-25T11:10+0300
бизнес
авто
китайские авто
ремонт
mercedes-benz
chery
mazda
opel
https://cdnn.1prime.ru/img/83440/97/834409769_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_7096678bacb305183d75ad04c47915bf.jpg
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Стало известно, какие модели автомобилей после покупки принесут автолюбителям больше проблем, чем пользы. Портал NaAvtotrasse составил топ 6 самых опасных для покупки автомобилей.По данным портала, первое место занимает китайский седан Chery Amulet. Несмотря на низкую цену в 100 000 рублей, автомобиль страдает от множества проблем с кузовом и основными узлами. В частности, главным врагом модели является ржавчина, и найти экземпляр в хорошем состоянии кузова практически невозможно.Стоит воздержаться и от покупки Mazda RX-8. Как сообщает портал, двигатель данного автомобиля имеет ресурс всего 100 тысяч километров, и впоследствии владельцу придется потратить немалую сумму на ремонт. NaAvtotrasse также предупреждает о частых поломках Mercedes-Benz G-Class, из-за которых автомобиль рискует провести больше времени в ремонте, чем на дорогах. Замыкают список китайский Lifan X60 образца 2013-2016 годов и немецкий Opel Astra 2008-2012 годов выпуска. Обе модели, как и Chery Amulet в значительной степени страдают от ржавчины. Более того, последствия ржавчины, которая разъедает у моделей не только капот, но и колесные арки, пороги и днище, заметные уже спустя несколько лет эксплуатации.
https://1prime.ru/20250325/avto-856077306.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83440/97/834409769_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_199a85cfbaafa9e6d79e5ec13e2277e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, авто, китайские авто, ремонт, mercedes-benz, chery, mazda, opel
Бизнес, Авто, китайские авто, ремонт, Mercedes-Benz, Chery, Mazda, Opel
11:05 25.03.2025 (обновлено: 11:10 25.03.2025)
 
Названы шесть самых опасных для покупки авто

NaAvtotrasse: стали известны модели, за которыми труднее всего ухаживать

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота автосервиса Renault в Подмосковье
Работа автосервиса Renault в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Стало известно, какие модели автомобилей после покупки принесут автолюбителям больше проблем, чем пользы. Портал NaAvtotrasse составил топ 6 самых опасных для покупки автомобилей.
По данным портала, первое место занимает китайский седан Chery Amulet. Несмотря на низкую цену в 100 000 рублей, автомобиль страдает от множества проблем с кузовом и основными узлами. В частности, главным врагом модели является ржавчина, и найти экземпляр в хорошем состоянии кузова практически невозможно.
Стоит воздержаться и от покупки Mazda RX-8. Как сообщает портал, двигатель данного автомобиля имеет ресурс всего 100 тысяч километров, и впоследствии владельцу придется потратить немалую сумму на ремонт.
NaAvtotrasse также предупреждает о частых поломках Mercedes-Benz G-Class, из-за которых автомобиль рискует провести больше времени в ремонте, чем на дорогах.
Замыкают список китайский Lifan X60 образца 2013-2016 годов и немецкий Opel Astra 2008-2012 годов выпуска. Обе модели, как и Chery Amulet в значительной степени страдают от ржавчины. Более того, последствия ржавчины, которая разъедает у моделей не только капот, но и колесные арки, пороги и днище, заметные уже спустя несколько лет эксплуатации.
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
В ЕС сократились продажи новых легковых авто
09:53
 
БизнесАвтокитайские авторемонтMercedes-BenzCheryMazdaOpel
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала