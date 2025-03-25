https://1prime.ru/20250325/avto-856079818.html

Названы шесть самых опасных для покупки авто

Названы шесть самых опасных для покупки авто - 25.03.2025, ПРАЙМ

Названы шесть самых опасных для покупки авто

Стало известно, какие модели автомобилей после покупки принесут автолюбителям больше проблем, чем пользы. Портал NaAvtotrasse составил топ 6 самых опасных для... | 25.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Стало известно, какие модели автомобилей после покупки принесут автолюбителям больше проблем, чем пользы. Портал NaAvtotrasse составил топ 6 самых опасных для покупки автомобилей.По данным портала, первое место занимает китайский седан Chery Amulet. Несмотря на низкую цену в 100 000 рублей, автомобиль страдает от множества проблем с кузовом и основными узлами. В частности, главным врагом модели является ржавчина, и найти экземпляр в хорошем состоянии кузова практически невозможно.Стоит воздержаться и от покупки Mazda RX-8. Как сообщает портал, двигатель данного автомобиля имеет ресурс всего 100 тысяч километров, и впоследствии владельцу придется потратить немалую сумму на ремонт. NaAvtotrasse также предупреждает о частых поломках Mercedes-Benz G-Class, из-за которых автомобиль рискует провести больше времени в ремонте, чем на дорогах. Замыкают список китайский Lifan X60 образца 2013-2016 годов и немецкий Opel Astra 2008-2012 годов выпуска. Обе модели, как и Chery Amulet в значительной степени страдают от ржавчины. Более того, последствия ржавчины, которая разъедает у моделей не только капот, но и колесные арки, пороги и днище, заметные уже спустя несколько лет эксплуатации.

https://1prime.ru/20250325/avto-856077306.html

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бизнес, авто, китайские авто, ремонт, mercedes-benz, chery, mazda, opel