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Венесуэла начала добычу золота в Гуаяна-Эссекибо
Венесуэла начала добычу золота в Гуаяна-Эссекибо - 25.03.2025, ПРАЙМ
Венесуэла начала добычу золота в Гуаяна-Эссекибо
Венесуэла начала добычу золота в регионе Гуаяна-Эссекибо для национальных и международных резервов, сообщил президент страны Николас Мадуро в ходе церемонии... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T03:09+0300
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МЕХИКО, 25 июл - ПРАЙМ. Венесуэла начала добычу золота в регионе Гуаяна-Эссекибо для национальных и международных резервов, сообщил президент страны Николас Мадуро в ходе церемонии передачи первой добытой тонны в слитках центральному банку.
"Приступаю к доставке в резерв Центрального банка Венесуэлы тонны золотых слитков, изготовленных горнодобывающим рабочим классом Венесуэлы. Никто не сможет нас остановить, потому что мы полны решимости продолжать добывать золото, и я призываю всех инвесторов в золото, всех ремесленников работать в рамках строгих мер по сохранению окружающей среды. Конечно, можно развивать добычу золота, одновременно сохраняя ее", - заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +", которая транслируется с площадки металлургической выставки Expo Metal 2025.
Спорный с соседней Гайаной регион Гуаяна-Эссекибо, по словам президента, "является эпицентром огромного богатства во всех смыслах" - там расположены залежи железа и алюминия, а также крупнейший в мире золотой запас, который "еще предстоит разработать".
Политик отметил, что Венесуэла долгое время ставила перед собой цель создать запасы собственного золота и теперь применяет "самые строгие международные стандарты для получения золотых слитков для своих национальных и международных резервов".
В хранилищах Банка Англии заблокирована в связи с санкциями 31 тонна золота из запасов Венесуэлы, в настоящий момент его биржевая стоимость составляет около 2,8 миллиарда долларов США. Решение разместить там часть золотого запаса страны было принято бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом (1998-2013). Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно призывал Великобританию вернуть стране золотой запас - правительство планировало использовать его для борьбы с пандемией COVID-19, а также закупки продуктов питания и лекарств через Программу развития Организации Объединенных Наций.
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нефть, мировая экономика, венесуэла, сша, великобритания, николас мадуро, центральные банки, центральный банк, банк англии
Нефть, Экономика, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Николас Мадуро, центральные банки, Центральный банк, Банк Англии
Венесуэла начала добычу золота в Гуаяна-Эссекибо
Венесуэла начала добычу золота в Гуаяна-Эссекибо для национальных и международных резервов
МЕХИКО, 25 июл - ПРАЙМ. Венесуэла начала добычу золота в регионе Гуаяна-Эссекибо для национальных и международных резервов, сообщил президент страны Николас Мадуро в ходе церемонии передачи первой добытой тонны в слитках центральному банку.
"Приступаю к доставке в резерв Центрального банка Венесуэлы тонны золотых слитков, изготовленных горнодобывающим рабочим классом Венесуэлы. Никто не сможет нас остановить, потому что мы полны решимости продолжать добывать золото, и я призываю всех инвесторов в золото, всех ремесленников работать в рамках строгих мер по сохранению окружающей среды. Конечно, можно развивать добычу золота, одновременно сохраняя ее", - заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +", которая транслируется с площадки металлургической выставки Expo Metal 2025.
Спорный с соседней Гайаной регион Гуаяна-Эссекибо, по словам президента, "является эпицентром огромного богатства во всех смыслах" - там расположены залежи железа и алюминия, а также крупнейший в мире золотой запас, который "еще предстоит разработать".
Политик отметил, что Венесуэла долгое время ставила перед собой цель создать запасы собственного золота и теперь применяет "самые строгие международные стандарты для получения золотых слитков для своих национальных и международных резервов".
В хранилищах Банка Англии заблокирована в связи с санкциями 31 тонна золота из запасов Венесуэлы, в настоящий момент его биржевая стоимость составляет около 2,8 миллиарда долларов США. Решение разместить там часть золотого запаса страны было принято бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом (1998-2013). Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно призывал Великобританию вернуть стране золотой запас - правительство планировало использовать его для борьбы с пандемией COVID-19, а также закупки продуктов питания и лекарств через Программу развития Организации Объединенных Наций.