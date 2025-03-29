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В Иране предупредили об атаке военных баз США на Ближнем Востоке

В Иране предупредили об атаке военных баз США на Ближнем Востоке - 29.03.2025, ПРАЙМ

В Иране предупредили об атаке военных баз США на Ближнем Востоке

Военные базы США и их союзников на Ближнем Востоке будут атакованы, если в Вашингтоне решать вторгнуться на территорию Ирана, заявил в пятницу спикер парламента | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T00:26+0300

2025-03-29T00:26+0300

2025-03-29T00:26+0300

нефть

энергетика

мировая экономика

иран

тегеран

сша

дональд трамп

али хаменеи

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ТЕГЕРАН, 29 мар – ПРАЙМ. Военные базы США и их союзников на Ближнем Востоке будут атакованы, если в Вашингтоне решать вторгнуться на территорию Ирана, заявил в пятницу спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. "Если американцы вторгнутся на территорию Ирана, это будет похоже на искру в пороховой бочке, которая взорвет весь регион Ближнего Востока, а базы США и базы их союзников не будут в безопасности. Необходимо использовать мудрую и разумную тактику, чтобы отбить у противника охоту прибегать к запугиванию и шантажу", - приводит иранское госагентство Fars. В начале марта американский президент Дональд Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский лидер отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

иран

тегеран

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нефть, мировая экономика, иран, тегеран, сша, дональд трамп, али хаменеи