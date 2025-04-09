https://1prime.ru/20250409/ssha-856492901.html

США отозвали лицензии для Тринидада и Тобаго на газовые месторождения

США отозвали лицензии для Тринидада и Тобаго на газовые месторождения - 09.04.2025, ПРАЙМ

США отозвали лицензии для Тринидада и Тобаго на газовые месторождения

Правительство США аннулировало лицензии для правительства Тринидада и Тобаго на разработку общих с Венесуэлой газовых месторождений Драгон и Кокуина, сообщила... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T02:00+0300

2025-04-09T02:00+0300

2025-04-09T02:00+0300

энергетика

газ

нефть

сша

венесуэла

дональд трамп

вр

минфин сша

минфин сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856492901.jpg?1744153231

МЕХИКО, 9 апр - ПРАЙМ. Правительство США аннулировало лицензии для правительства Тринидада и Тобаго на разработку общих с Венесуэлой газовых месторождений Драгон и Кокуина, сообщила газета Trinidad and Tobago Newsday. "Правительство США отозвало лицензии, ранее выданные правительству Тринидада и Тобаго на трансграничные газовые месторождения Дракон и Манакин-Кокуина", - сообщило издание со ссылкой на слова тринидадского премьер-министра Стюарта Янга. Месторождение Манакин-Кокуина является вторым по величине из месторождений на границе между Венесуэлой и Тобаго с объемом доказанных запасов газа не менее 28 миллиардов кубических метров. Лицензию тринидадской газовой госкомпании и британской ВР на разработку этого месторождения Венесуэла выдала летом 2024 года, после чего проект был исключен из энергетических санкций против Венесуэлы министерством финансов США. Президент США Дональд Трамп 24 марта заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы, из-за того, что венесуэльские власти якобы скрыто посылали в США преступников.

сша

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, нефть, сша, венесуэла, дональд трамп, вр, минфин сша, минфин сша