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США отозвали лицензии для Тринидада и Тобаго на газовые месторождения - 09.04.2025, ПРАЙМ
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США отозвали лицензии для Тринидада и Тобаго на газовые месторождения
США отозвали лицензии для Тринидада и Тобаго на газовые месторождения - 09.04.2025, ПРАЙМ
США отозвали лицензии для Тринидада и Тобаго на газовые месторождения
Правительство США аннулировало лицензии для правительства Тринидада и Тобаго на разработку общих с Венесуэлой газовых месторождений Драгон и Кокуина, сообщила... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T02:00+0300
2025-04-09T02:00+0300
энергетика
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МЕХИКО, 9 апр - ПРАЙМ. Правительство США аннулировало лицензии для правительства Тринидада и Тобаго на разработку общих с Венесуэлой газовых месторождений Драгон и Кокуина, сообщила газета Trinidad and Tobago Newsday. "Правительство США отозвало лицензии, ранее выданные правительству Тринидада и Тобаго на трансграничные газовые месторождения Дракон и Манакин-Кокуина", - сообщило издание со ссылкой на слова тринидадского премьер-министра Стюарта Янга. Месторождение Манакин-Кокуина является вторым по величине из месторождений на границе между Венесуэлой и Тобаго с объемом доказанных запасов газа не менее 28 миллиардов кубических метров. Лицензию тринидадской газовой госкомпании и британской ВР на разработку этого месторождения Венесуэла выдала летом 2024 года, после чего проект был исключен из энергетических санкций против Венесуэлы министерством финансов США. Президент США Дональд Трамп 24 марта заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы, из-за того, что венесуэльские власти якобы скрыто посылали в США преступников.
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газ, нефть, сша, венесуэла, дональд трамп, вр, минфин сша, минфин сша
Энергетика, Газ, Нефть, США, ВЕНЕСУЭЛА, Дональд Трамп, ВР, Минфин США, минфин США
02:00 09.04.2025
 
США отозвали лицензии для Тринидада и Тобаго на газовые месторождения

Trinidad and Tobago: США отозвали лицензии для правительства Тринидада и Тобаго

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МЕХИКО, 9 апр - ПРАЙМ. Правительство США аннулировало лицензии для правительства Тринидада и Тобаго на разработку общих с Венесуэлой газовых месторождений Драгон и Кокуина, сообщила газета Trinidad and Tobago Newsday.
"Правительство США отозвало лицензии, ранее выданные правительству Тринидада и Тобаго на трансграничные газовые месторождения Дракон и Манакин-Кокуина", - сообщило издание со ссылкой на слова тринидадского премьер-министра Стюарта Янга.
Месторождение Манакин-Кокуина является вторым по величине из месторождений на границе между Венесуэлой и Тобаго с объемом доказанных запасов газа не менее 28 миллиардов кубических метров. Лицензию тринидадской газовой госкомпании и британской ВР на разработку этого месторождения Венесуэла выдала летом 2024 года, после чего проект был исключен из энергетических санкций против Венесуэлы министерством финансов США.
Президент США Дональд Трамп 24 марта заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы, из-за того, что венесуэльские власти якобы скрыто посылали в США преступников.
 
ЭнергетикаГазНефтьСШАВЕНЕСУЭЛАДональд ТрампВРМинфин СШАминфин США
 
 
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