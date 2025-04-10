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Президент Узбекистана подписал закон о присоединении страны к ЕАБР - 10.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Президент Узбекистана подписал закон о присоединении страны к ЕАБР
Президент Узбекистана подписал закон о присоединении страны к ЕАБР - 10.04.2025, ПРАЙМ
Президент Узбекистана подписал закон о присоединении страны к ЕАБР
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении страны к Евразийскому банку развития (ЕАБР), текст документа опубликован в парламентской... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T09:04+0300
2025-04-10T09:04+0300
экономика
узбекистан
шавкат мирзиеев
еабр
еаэс
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ТАШКЕНТ, 10 апр - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении страны к Евразийскому банку развития (ЕАБР), текст документа опубликован в парламентской газете "Народное слово". Закон был принят законодательной (нижней) палатой парламента Узбекистана в январе и одобрен сенатом в марте. "Присоединиться к соглашению об учреждении Евразийского банка развития (Астана, 12 января 2006 года)", - говорится в тексте закона. В декабре прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) под Санкт-Петербургом заявил, что республика в начале 2025 года планирует завершить процедуры и вступить в ЕАБР. Узбекистан с 2020 года является наблюдателем в ЕАЭС.
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узбекистан, шавкат мирзиеев, еабр, еаэс
Экономика, УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев, ЕАБР, ЕАЭС
09:04 10.04.2025
 
Президент Узбекистана подписал закон о присоединении страны к ЕАБР

Президент Узбекистана Мирзиеев подписал закон о присоединении страны к ЕАБР

" Флаг Узбекистана
 Флаг Узбекистана
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ТАШКЕНТ, 10 апр - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении страны к Евразийскому банку развития (ЕАБР), текст документа опубликован в парламентской газете "Народное слово".
Закон был принят законодательной (нижней) палатой парламента Узбекистана в январе и одобрен сенатом в марте.
"Присоединиться к соглашению об учреждении Евразийского банка развития (Астана, 12 января 2006 года)", - говорится в тексте закона.
В декабре прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) под Санкт-Петербургом заявил, что республика в начале 2025 года планирует завершить процедуры и вступить в ЕАБР.
Узбекистан с 2020 года является наблюдателем в ЕАЭС.
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ЭкономикаУЗБЕКИСТАНШавкат МирзиеевЕАБРЕАЭС
 
 
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