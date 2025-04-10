https://1prime.ru/20250410/uzbekistan-856539824.html
Президент Узбекистана подписал закон о присоединении страны к ЕАБР
Президент Узбекистана подписал закон о присоединении страны к ЕАБР - 10.04.2025, ПРАЙМ
Президент Узбекистана подписал закон о присоединении страны к ЕАБР
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении страны к Евразийскому банку развития (ЕАБР), текст документа опубликован в парламентской... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T09:04+0300
2025-04-10T09:04+0300
2025-04-10T09:04+0300
экономика
узбекистан
шавкат мирзиеев
еабр
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/53/759015381_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_e111a95f1311c606802365a700c0f662.jpg
ТАШКЕНТ, 10 апр - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении страны к Евразийскому банку развития (ЕАБР), текст документа опубликован в парламентской газете "Народное слово". Закон был принят законодательной (нижней) палатой парламента Узбекистана в январе и одобрен сенатом в марте. "Присоединиться к соглашению об учреждении Евразийского банка развития (Астана, 12 января 2006 года)", - говорится в тексте закона. В декабре прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) под Санкт-Петербургом заявил, что республика в начале 2025 года планирует завершить процедуры и вступить в ЕАБР. Узбекистан с 2020 года является наблюдателем в ЕАЭС.
https://1prime.ru/20250409/uzbekistan-856497204.html
узбекистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/53/759015381_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_8d691a5051d80055b9dc35f80e3f5565.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, шавкат мирзиеев, еабр, еаэс
Экономика, УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев, ЕАБР, ЕАЭС
Президент Узбекистана подписал закон о присоединении страны к ЕАБР
Президент Узбекистана Мирзиеев подписал закон о присоединении страны к ЕАБР
ТАШКЕНТ, 10 апр - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении страны к Евразийскому банку развития (ЕАБР), текст документа опубликован в парламентской газете "Народное слово".
Закон был принят законодательной (нижней) палатой парламента Узбекистана в январе и одобрен сенатом в марте.
"Присоединиться к соглашению об учреждении Евразийского банка развития (Астана, 12 января 2006 года)", - говорится в тексте закона.
В декабре прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) под Санкт-Петербургом заявил, что республика в начале 2025 года планирует завершить процедуры и вступить в ЕАБР.
Узбекистан с 2020 года является наблюдателем в ЕАЭС.
Азиатский банк развития повысил прогноз роста ВВП Узбекистана