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Президент Узбекистана подписал закон о присоединении страны к ЕАБР

Президент Узбекистана подписал закон о присоединении страны к ЕАБР - 10.04.2025, ПРАЙМ

Президент Узбекистана подписал закон о присоединении страны к ЕАБР

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении страны к Евразийскому банку развития (ЕАБР), текст документа опубликован в парламентской... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T09:04+0300

2025-04-10T09:04+0300

2025-04-10T09:04+0300

экономика

узбекистан

шавкат мирзиеев

еабр

еаэс

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ТАШКЕНТ, 10 апр - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении страны к Евразийскому банку развития (ЕАБР), текст документа опубликован в парламентской газете "Народное слово". Закон был принят законодательной (нижней) палатой парламента Узбекистана в январе и одобрен сенатом в марте. "Присоединиться к соглашению об учреждении Евразийского банка развития (Астана, 12 января 2006 года)", - говорится в тексте закона. В декабре прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) под Санкт-Петербургом заявил, что республика в начале 2025 года планирует завершить процедуры и вступить в ЕАБР. Узбекистан с 2020 года является наблюдателем в ЕАЭС.

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узбекистан, шавкат мирзиеев, еабр, еаэс