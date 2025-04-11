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Иран хочет изучить возможность заключения временной ядерной сделки с США
Иран хочет изучить возможность заключения временной ядерной сделки с США - 11.04.2025, ПРАЙМ
Иран хочет изучить возможность заключения временной ядерной сделки с США
Иран хочет изучить возможность заключения временной ядерной сделки на переговорах с США перед достижением финального соглашения, сообщает портал Axios со... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T00:48+0300
2025-04-11T00:48+0300
2025-04-11T00:48+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Иран хочет изучить возможность заключения временной ядерной сделки на переговорах с США перед достижением финального соглашения, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.
"Иран рассматривает возможность выдвижения в ходе переговоров с США предложения о том, чтобы две страны работали над временным ядерным соглашением, прежде чем приступить к переговорам о всеобъемлющей сделке", - пишет портал.
Источники сообщили, что иранцы считают нереальным достижение технически сложной ядерной сделки за два месяца, в срок, обозначенный президентом США Дональдом Трампом, и хотят получить больше времени, чтобы избежать эскалации.
Портал отмечает, что временное соглашение между США и Ираном может включать в себя приостановку части деятельности Ирана по обогащению урана, сокращение его запасов урана, обогащенного до 60%, и предоставление инспекторам ООН большего доступа к ядерным объектам Ирана.
Еще в начале марта Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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нефть, мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, али хаменеи, масуд пезешкиан, оон, мид
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Масуд Пезешкиан, ООН, МИД
Иран хочет изучить возможность заключения временной ядерной сделки с США
Axios: Иран хочет изучить возможность заключения временной ядерной сделки с США
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Иран хочет изучить возможность заключения временной ядерной сделки на переговорах с США перед достижением финального соглашения, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.
"Иран рассматривает возможность выдвижения в ходе переговоров с США предложения о том, чтобы две страны работали над временным ядерным соглашением, прежде чем приступить к переговорам о всеобъемлющей сделке", - пишет портал.
Источники сообщили, что иранцы считают нереальным достижение технически сложной ядерной сделки за два месяца, в срок, обозначенный президентом США Дональдом Трампом, и хотят получить больше времени, чтобы избежать эскалации.
Портал отмечает, что временное соглашение между США и Ираном может включать в себя приостановку части деятельности Ирана по обогащению урана, сокращение его запасов урана, обогащенного до 60%, и предоставление инспекторам ООН большего доступа к ядерным объектам Ирана.
Еще в начале марта Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.