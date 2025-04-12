https://1prime.ru/20250412/toyota-856622096.html
Названы главные конкуренты Toyota Camry
Названы главные конкуренты Toyota Camry - 12.04.2025, ПРАЙМ
Названы главные конкуренты Toyota Camry
Портал "За рулем" в поиске достойных альтернатив седанам Toyota Camry 2016–2018 годов предложил несколько вариантов, которые стоят дешевле, но при этом не... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T12:43+0300
2025-04-12T12:43+0300
2025-04-12T12:43+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Портал "За рулем" в поиске достойных альтернатив седанам Toyota Camry 2016–2018 годов предложил несколько вариантов, которые стоят дешевле, но при этом не уступают японской модели по многим характеристикам. У каждого из них есть свои особенности, которые стоит учитывать.В числе конкурентов седьмого поколения Camry на вторичном рынке автоэксперт издания Сергей Зиновьев назвал Chevrolet Malibu, Ford Mondeo, Genesis G80, Mazda 6 и Skoda Superb.В частности, говоря о Chevrolet Malibu, Зиновьев охарактеризовал модель как типичный пример машины, предлагающей много за относительно небольшую сумму. Он отметил, что в техническом плане автомобиль связан с Opel Insignia, однако официально в Россию не поставлялся. Из-за этого, по его словам, кузовные элементы находятся в дефиците, а сами машины собирались на заводах в США, Китае или Южной Корее.На вторичном рынке такие автомобили доступны в ценовом диапазоне от 1,3 до 1,8 миллиона рублей, и среди них можно найти экземпляры с пробегом менее 100 тысяч километров. Что касается Ford Mondeo пятого поколения, то Зиновьев отметил его прочную подвеску и устойчивость кузова к коррозии. Такие автомобили на рынке продаются по цене от 1,4 до 2,3 миллиона рублей. Также он добавил, что Genesis G80 не уступает Toyota Camry в плане оснащения и комфорта.
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бизнес, авто, продажа автомобилей, toyota, toyota camry, chevrolet, skoda, ford, mazda
Бизнес, Авто, продажа автомобилей, Toyota, Toyota Camry, Chevrolet, Skoda, Ford, Mazda
Названы главные конкуренты Toyota Camry
"За рулем": Chevrolet Malibu и Skoda Superb могут быть хорошей заменой Toyota Camry
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ.
Портал "За рулем"
в поиске достойных альтернатив седанам Toyota Camry 2016–2018 годов предложил несколько вариантов, которые стоят дешевле, но при этом не уступают японской модели по многим характеристикам. У каждого из них есть свои особенности, которые стоит учитывать.
В числе конкурентов седьмого поколения Camry на вторичном рынке автоэксперт издания Сергей Зиновьев назвал Chevrolet Malibu, Ford Mondeo, Genesis G80, Mazda 6 и Skoda Superb.
В частности, говоря о Chevrolet Malibu, Зиновьев охарактеризовал модель как типичный пример машины, предлагающей много за относительно небольшую сумму. Он отметил, что в техническом плане автомобиль связан с Opel Insignia, однако официально в Россию не поставлялся. Из-за этого, по его словам, кузовные элементы находятся в дефиците, а сами машины собирались на заводах в США, Китае или Южной Корее.
На вторичном рынке такие автомобили доступны в ценовом диапазоне от 1,3 до 1,8 миллиона рублей, и среди них можно найти экземпляры с пробегом менее 100 тысяч километров. Что касается Ford Mondeo пятого поколения, то Зиновьев отметил его прочную подвеску и устойчивость кузова к коррозии. Такие автомобили на рынке продаются по цене от 1,4 до 2,3 миллиона рублей. Также он добавил, что Genesis G80 не уступает Toyota Camry в плане оснащения и комфорта.
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