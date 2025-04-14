https://1prime.ru/20250414/bild-856679306.html

Немецкий производитель автомобилей Isdera объявил о банкротстве

Немецкий производитель автомобилей Isdera объявил о банкротстве - 14.04.2025, ПРАЙМ

Немецкий производитель автомобилей Isdera объявил о банкротстве

Немецкий производитель автомобилей класса "люкс" Isdera подал заявление о банкротстве, сообщило издание Bild. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T22:20+0300

2025-04-14T22:20+0300

2025-04-14T22:20+0300

экономика

бизнес

москва

bild

volkswagen

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/76193/24/761932439_0:62:1025:638_1920x0_80_0_0_a47c33da2e2243d1570714d755deaa95.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобилей класса "люкс" Isdera подал заявление о банкротстве, сообщило издание Bild. "Одиннадцатого апреля компания подала заявление о банкротстве в окружной суд Саарбрюккена", - пишет Bild. Компания Isdera была основана в 1982 году в городе Хильдесхайм и специализировалась на выпуске очень дорогих автомобилей в малых количествах. Например, в 2021 году автомобиль Isdera Commendatore 112i был продан на аукционе за 1,2 миллиона евро. В 2024 году стало известно о планах сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия. О финансовых трудностях сообщали и другие немецкие автопроизводители.

https://1prime.ru/20250407/rheinmetall--856453994.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, bild, volkswagen, авто