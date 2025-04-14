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Немецкий производитель автомобилей Isdera объявил о банкротстве - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Немецкий производитель автомобилей Isdera объявил о банкротстве
Немецкий производитель автомобилей Isdera объявил о банкротстве - 14.04.2025, ПРАЙМ
Немецкий производитель автомобилей Isdera объявил о банкротстве
Немецкий производитель автомобилей класса "люкс" Isdera подал заявление о банкротстве, сообщило издание Bild. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T22:20+0300
2025-04-14T22:20+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобилей класса "люкс" Isdera подал заявление о банкротстве, сообщило издание Bild. "Одиннадцатого апреля компания подала заявление о банкротстве в окружной суд Саарбрюккена", - пишет Bild. Компания Isdera была основана в 1982 году в городе Хильдесхайм и специализировалась на выпуске очень дорогих автомобилей в малых количествах. Например, в 2021 году автомобиль Isdera Commendatore 112i был продан на аукционе за 1,2 миллиона евро. В 2024 году стало известно о планах сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия. О финансовых трудностях сообщали и другие немецкие автопроизводители.
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бизнес, москва, bild, volkswagen, авто
Экономика, Бизнес, МОСКВА, Bild, Volkswagen, Авто
22:20 14.04.2025
 
Немецкий производитель автомобилей Isdera объявил о банкротстве

Bild: немецкий производитель автомобилей Isdera подал заявление о банкротстве

© flickr.com / tjuel%Флаг Германии
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© flickr.com / tjuel
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобилей класса "люкс" Isdera подал заявление о банкротстве, сообщило издание Bild.
"Одиннадцатого апреля компания подала заявление о банкротстве в окружной суд Саарбрюккена", - пишет Bild.
Компания Isdera была основана в 1982 году в городе Хильдесхайм и специализировалась на выпуске очень дорогих автомобилей в малых количествах. Например, в 2021 году автомобиль Isdera Commendatore 112i был продан на аукционе за 1,2 миллиона евро.
В 2024 году стало известно о планах сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия. О финансовых трудностях сообщали и другие немецкие автопроизводители.
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