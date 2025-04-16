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Оверчук оценил подготовку проекта договора об общем рынке нефти в ЕАЭС

Оверчук оценил подготовку проекта договора об общем рынке нефти в ЕАЭС - 16.04.2025, ПРАЙМ

Оверчук оценил подготовку проекта договора об общем рынке нефти в ЕАЭС

Проект межгосударственного договора об общем рынке нефти и нефтепродуктов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) находится в высокой степени готовности,... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T13:26+0300

2025-04-16T13:26+0300

2025-04-16T13:27+0300

экономика

нефть

москва

казахстан

армения

алексей оверчук

еаэс

совет федерации

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Проект межгосударственного договора об общем рынке нефти и нефтепродуктов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) находится в высокой степени готовности, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. Евразийский экономический союз - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Казахстан, Россия, Армения, Белоруссия и Киргизия. А создание общего рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС было предусмотрено еще в договоре о самом союзе, подписанном в Астане 29 мая 2014 года. "При создании общего рынка нефти и нефтепродуктов мы исходим из того, что цена на нефть формируется на мировых рынках. Проект межгосударственного договора и правил торговли на общем рынке ЕАЭС сейчас находится в работе", - заявил Оверчук, выступая в Совете Федерации. А выступая перед журналистами, Оверчук добавил, что проект договора находится "в высокой степени согласования" со странами-членами ЕАЭС. "Рассчитываем, что в ближайшее время сможем тут продвинуться", - заключил он.

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казахстан

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нефть, москва, казахстан, армения, алексей оверчук, еаэс, совет федерации