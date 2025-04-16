https://1prime.ru/20250416/overchuk-856736549.html
Оверчук оценил подготовку проекта договора об общем рынке нефти в ЕАЭС
Оверчук оценил подготовку проекта договора об общем рынке нефти в ЕАЭС - 16.04.2025, ПРАЙМ
Оверчук оценил подготовку проекта договора об общем рынке нефти в ЕАЭС
Проект межгосударственного договора об общем рынке нефти и нефтепродуктов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) находится в высокой степени готовности,... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T13:26+0300
2025-04-16T13:26+0300
2025-04-16T13:27+0300
экономика
нефть
москва
казахстан
армения
алексей оверчук
еаэс
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/84227/97/842279737_0:164:3061:1885_1920x0_80_0_0_894278d533723abf44386b29d067dcdf.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Проект межгосударственного договора об общем рынке нефти и нефтепродуктов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) находится в высокой степени готовности, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. Евразийский экономический союз - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Казахстан, Россия, Армения, Белоруссия и Киргизия. А создание общего рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС было предусмотрено еще в договоре о самом союзе, подписанном в Астане 29 мая 2014 года. "При создании общего рынка нефти и нефтепродуктов мы исходим из того, что цена на нефть формируется на мировых рынках. Проект межгосударственного договора и правил торговли на общем рынке ЕАЭС сейчас находится в работе", - заявил Оверчук, выступая в Совете Федерации. А выступая перед журналистами, Оверчук добавил, что проект договора находится "в высокой степени согласования" со странами-членами ЕАЭС. "Рассчитываем, что в ближайшее время сможем тут продвинуться", - заключил он.
https://1prime.ru/20250416/overchuk-856732957.html
москва
казахстан
армения
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84227/97/842279737_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_8264de9ad94022967962efb0029a1f5b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, москва, казахстан, армения, алексей оверчук, еаэс, совет федерации
Экономика, Нефть, МОСКВА, КАЗАХСТАН, АРМЕНИЯ, Алексей Оверчук, ЕАЭС, Совет Федерации
Оверчук оценил подготовку проекта договора об общем рынке нефти в ЕАЭС
Оверчук: проект договора о рынке нефти в ЕАЭС находится в высокой степени готовности
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Проект межгосударственного договора об общем рынке нефти и нефтепродуктов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) находится в высокой степени готовности, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.
Евразийский экономический союз - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Казахстан, Россия, Армения, Белоруссия и Киргизия. А создание общего рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС было предусмотрено еще в договоре о самом союзе, подписанном в Астане 29 мая 2014 года.
"При создании общего рынка нефти и нефтепродуктов мы исходим из того, что цена на нефть формируется на мировых рынках. Проект межгосударственного договора и правил торговли на общем рынке ЕАЭС сейчас находится в работе", - заявил Оверчук, выступая в Совете Федерации.
А выступая перед журналистами, Оверчук добавил, что проект договора находится "в высокой степени согласования" со странами-членами ЕАЭС.
"Рассчитываем, что в ближайшее время сможем тут продвинуться", - заключил он.
Оверчук оценил долю Европы и стран запада во внешней торговле России