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Украинские войска обстреляли Горловку, несмотря на пасхальное перемирие

Украинские войска обстреляли Горловку, несмотря на пасхальное перемирие - 20.04.2025, ПРАЙМ

Украинские войска обстреляли Горловку, несмотря на пасхальное перемирие

ВСУ, несмотря на перемирие, пасхальным утром обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило управление правительства | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T09:06+0300

2025-04-20T09:06+0300

2025-04-20T09:06+0300

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ДОНЕЦК, 20 апр - ПРАЙМ. ВСУ, несмотря на перемирие, пасхальным утром обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.30 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении Telegram-канала управления. О пострадавших не сообщается. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

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донецк, украина, рф, владимир путин, всу, перемирие