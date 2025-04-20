https://1prime.ru/20250420/gorlovka-856849122.html
Украинские войска обстреляли Горловку, несмотря на пасхальное перемирие
Украинские войска обстреляли Горловку, несмотря на пасхальное перемирие - 20.04.2025, ПРАЙМ
Украинские войска обстреляли Горловку, несмотря на пасхальное перемирие
ВСУ, несмотря на перемирие, пасхальным утром обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило управление правительства | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T09:06+0300
2025-04-20T09:06+0300
2025-04-20T09:06+0300
спецоперация на украине
донецк
украина
рф
владимир путин
всу
перемирие
https://cdnn.1prime.ru/img/80266/88/802668834_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6017f3c67e819dcaaae7c4bf1c3f05ba.jpg
ДОНЕЦК, 20 апр - ПРАЙМ. ВСУ, несмотря на перемирие, пасхальным утром обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.30 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении Telegram-канала управления. О пострадавших не сообщается. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://1prime.ru/20250419/gerasimov-856841220.html
донецк
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80266/88/802668834_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7fd6c337d3cd520d3da29ebad2726ba9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, украина, рф, владимир путин, всу, перемирие
Спецоперация на Украине, Донецк, УКРАИНА, РФ, Владимир Путин, ВСУ, перемирие
Украинские войска обстреляли Горловку, несмотря на пасхальное перемирие
В ДНР заявили об обстреле Горловки со стороны ВСУ, несмотря на перемирие
ДОНЕЦК, 20 апр - ПРАЙМ. ВСУ, несмотря на перемирие, пасхальным утром обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.30 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении Telegram-канала управления.
О пострадавших не сообщается.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
ВС России освободили основную часть Курской области, заявил Герасимов