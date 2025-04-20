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ВСУ продолжают атаковать Горловку, несмотря на пасхальное перемирие - 20.04.2025, ПРАЙМ
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ВСУ продолжают атаковать Горловку, несмотря на пасхальное перемирие
ВСУ продолжают атаковать Горловку, несмотря на пасхальное перемирие - 20.04.2025, ПРАЙМ
ВСУ продолжают атаковать Горловку, несмотря на пасхальное перемирие
ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи кассетных снарядов, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, это уже пятая... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T20:51+0300
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ДОНЕЦК, 20 апр - ПРАЙМ. ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи кассетных снарядов, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, это уже пятая атака на город за воскресенье, сообщило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее в воскресенье ВСУ четыре раза обстреляли Горловку, применив ствольную артиллерию натовского калибра и кассетные боеприпасы. Мэр города Иван Приходько сообщал об одном мирном жителе, пострадавшем в результате обстрелов. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:19.05 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)... 20.10 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
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украина, донецк, сша, владимир путин, всу, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Донецк, США, Владимир Путин, ВСУ, НАТО
20:51 20.04.2025 (обновлено: 20:52 20.04.2025)
 
ВСУ продолжают атаковать Горловку, несмотря на пасхальное перемирие

Власти ДНР: ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами, несмотря на перемирие

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСитуация в Донецкой области
Ситуация в Донецкой области - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Николай Хижняк
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ДОНЕЦК, 20 апр - ПРАЙМ. ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи кассетных снарядов, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, это уже пятая атака на город за воскресенье, сообщило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Ранее в воскресенье ВСУ четыре раза обстреляли Горловку, применив ствольную артиллерию натовского калибра и кассетные боеприпасы. Мэр города Иван Приходько сообщал об одном мирном жителе, пострадавшем в результате обстрелов.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:19.05 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)... 20.10 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАДонецкСШАВладимир ПутинВСУНАТО
 
 
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