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"Лукойл" увеличил экспорт нефти из России в 2024 году
"Лукойл" увеличил экспорт нефти из России в 2024 году - 22.04.2025, ПРАЙМ
"Лукойл" увеличил экспорт нефти из России в 2024 году
Экспорт нефти "Лукойла" из России в 2024 году вырос на 4%, до 36,7 миллиона тонн, говорится в годовом отчете компании. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T12:44+0300
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экономика
нефть
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Экспорт нефти "Лукойла" из России в 2024 году вырос на 4%, до 36,7 миллиона тонн, говорится в годовом отчете компании. "Экспорт нефти компании из России в 2024 году увеличился на 4,0% и составил 36,7 миллиона тонн. На внутреннем рынке было реализовано 0,9 миллиона тонн нефти по сравнению с 1,2 миллиона тонн в 2023 году. Объем реализации нефти за рубежом увеличился до 59,6 миллиона тонн, или на 18,2% год-к-году, что в основном связано с ростом объемов трейдинга нефтью", - говорится в отчете.
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нефть, россия, москва, лукойл
Экономика, Нефть, РОССИЯ, МОСКВА, Лукойл
"Лукойл" увеличил экспорт нефти из России в 2024 году
Экспорт нефти "Лукойла" в 2024 году вырос на 4%, до 36,7 миллиона тонн
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Экспорт нефти "Лукойла" из России в 2024 году вырос на 4%, до 36,7 миллиона тонн, говорится в годовом отчете компании.
"Экспорт нефти компании из России в 2024 году увеличился на 4,0% и составил 36,7 миллиона тонн. На внутреннем рынке было реализовано 0,9 миллиона тонн нефти по сравнению с 1,2 миллиона тонн в 2023 году. Объем реализации нефти за рубежом увеличился до 59,6 миллиона тонн, или на 18,2% год-к-году, что в основном связано с ростом объемов трейдинга нефтью", - говорится в отчете.
Стоимость нефти умеренно увеличивается