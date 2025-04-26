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Иран и США проведут третий раунд переговоров по ядерной программе

Иран и США проведут третий раунд переговоров по ядерной программе - 26.04.2025, ПРАЙМ

Иран и США проведут третий раунд переговоров по ядерной программе

Представители Ирана и США проведут 26 апреля в Маскате третий раунд непрямых переговоров по урегулированию существующих между ними разногласий, касающихся... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T00:21+0300

2025-04-26T00:21+0300

2025-04-26T00:21+0300

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ТЕГЕРАН, 26 апр - ПРАЙМ. Представители Ирана и США проведут 26 апреля в Маскате третий раунд непрямых переговоров по урегулированию существующих между ними разногласий, касающихся иранской ядерной программы. Переговоры пройдут на двух уровнях: сначала состоятся консультации технических групп двух стран, а затем – третий раунд переговоров на высшем уровне. Техническую делегацию экспертов с иранской стороны, по данным СМИ, возглавят заместители министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гариб-Абади, с американской – высокопоставленный сотрудник госдепа Майкл Энтон. Непрямые переговоры делегаций более высокого уровня будут вести глава МИД Аббас Аракчи и, как ожидается, спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В преддверии переговоров стороны озвучили свои оценки по поводу текущего процесса, заявив о наличии шансов на сделку. Так, глава МИД Ирана отметил Аракчи, что консультации продвигаются в правильном направлении. Президент США Дональд Трамп, упомянув вероятность соглашения, заявил о готовности ко встрече с руководством Ирана. При этом он вновь не исключил атаки на Иран, если Вашингтону не удастся достичь договоренности с Тегераном. О контурах возможной договоренности информации пока нет, однако глава МИД Ирана сообщал, что сторонам ранее удалось согласовать принципы и цели будущего соглашения по иранской ядерной программе. Также Аракчи, посетив Москву и Пекин, говорил о возможном участии России и Китая в будущей договоренности, а на днях обмолвился о готовности посетить Париж, Берлин и Лондон. Визиты в три европейские столицы будут означать, что министр посетит все страны, входящие в действующее, но уже подходящее к концу соглашение по иранскому атому - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). О готовности сыграть свою роль в будущей договоренности заявляло и МАГАТЭ. Первый же и второй раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 апреля и в Риме 19 апреля. Как спецпосланник американского лидера, так и глава МИД Ирана охарактеризовали переговоры как "конструктивные". Непрямые переговоры начались после того, как Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. Тегеран же тогда исключил возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. США заявляли, что диалог направлен на то, чтобы не допустить создание Ираном ядерного оружия. Иран же в переговорах добивается отмены введенных против него санкций. Переговоры также проходят на фоне приближающегося окончания срока действия текущей ядерной сделки, которая формально регулирует ядерную программу Ирана. Сама сделка была заключена в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном. Она предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.

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мировая экономика, нефть, иран, сша, тегеран, дональд трамп, стив уиткофф, али хаменеи, мид, магатэ, оон