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Иран и США проведут третий раунд переговоров по ядерной программе
Иран и США проведут третий раунд переговоров по ядерной программе - 26.04.2025, ПРАЙМ
Иран и США проведут третий раунд переговоров по ядерной программе
Представители Ирана и США проведут 26 апреля в Маскате третий раунд непрямых переговоров по урегулированию существующих между ними разногласий, касающихся... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T00:21+0300
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2025-04-26T00:21+0300
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ТЕГЕРАН, 26 апр - ПРАЙМ. Представители Ирана и США проведут 26 апреля в Маскате третий раунд непрямых переговоров по урегулированию существующих между ними разногласий, касающихся иранской ядерной программы.
Переговоры пройдут на двух уровнях: сначала состоятся консультации технических групп двух стран, а затем – третий раунд переговоров на высшем уровне. Техническую делегацию экспертов с иранской стороны, по данным СМИ, возглавят заместители министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гариб-Абади, с американской – высокопоставленный сотрудник госдепа Майкл Энтон.
Непрямые переговоры делегаций более высокого уровня будут вести глава МИД Аббас Аракчи и, как ожидается, спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
В преддверии переговоров стороны озвучили свои оценки по поводу текущего процесса, заявив о наличии шансов на сделку. Так, глава МИД Ирана отметил Аракчи, что консультации продвигаются в правильном направлении.
Президент США Дональд Трамп, упомянув вероятность соглашения, заявил о готовности ко встрече с руководством Ирана. При этом он вновь не исключил атаки на Иран, если Вашингтону не удастся достичь договоренности с Тегераном.
О контурах возможной договоренности информации пока нет, однако глава МИД Ирана сообщал, что сторонам ранее удалось согласовать принципы и цели будущего соглашения по иранской ядерной программе.
Также Аракчи, посетив Москву и Пекин, говорил о возможном участии России и Китая в будущей договоренности, а на днях обмолвился о готовности посетить Париж, Берлин и Лондон.
Визиты в три европейские столицы будут означать, что министр посетит все страны, входящие в действующее, но уже подходящее к концу соглашение по иранскому атому - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). О готовности сыграть свою роль в будущей договоренности заявляло и МАГАТЭ.
Первый же и второй раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 апреля и в Риме 19 апреля. Как спецпосланник американского лидера, так и глава МИД Ирана охарактеризовали переговоры как "конструктивные".
Непрямые переговоры начались после того, как Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий.
Тегеран же тогда исключил возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
США заявляли, что диалог направлен на то, чтобы не допустить создание Ираном ядерного оружия. Иран же в переговорах добивается отмены введенных против него санкций.
Переговоры также проходят на фоне приближающегося окончания срока действия текущей ядерной сделки, которая формально регулирует ядерную программу Ирана.
Сама сделка была заключена в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном. Она предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
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мировая экономика, нефть, иран, сша, тегеран, дональд трамп, стив уиткофф, али хаменеи, мид, магатэ, оон
Энергетика, Мировая экономика, Нефть, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Али Хаменеи, МИД, МАГАТЭ, ООН
Иран и США проведут третий раунд переговоров по ядерной программе
Представители Ирана и США проведут в Маскате третий раунд непрямых переговоров
ТЕГЕРАН, 26 апр - ПРАЙМ. Представители Ирана и США проведут 26 апреля в Маскате третий раунд непрямых переговоров по урегулированию существующих между ними разногласий, касающихся иранской ядерной программы.
Переговоры пройдут на двух уровнях: сначала состоятся консультации технических групп двух стран, а затем – третий раунд переговоров на высшем уровне. Техническую делегацию экспертов с иранской стороны, по данным СМИ, возглавят заместители министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гариб-Абади, с американской – высокопоставленный сотрудник госдепа Майкл Энтон.
Непрямые переговоры делегаций более высокого уровня будут вести глава МИД Аббас Аракчи и, как ожидается, спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
В преддверии переговоров стороны озвучили свои оценки по поводу текущего процесса, заявив о наличии шансов на сделку. Так, глава МИД Ирана отметил Аракчи, что консультации продвигаются в правильном направлении.
Президент США Дональд Трамп, упомянув вероятность соглашения, заявил о готовности ко встрече с руководством Ирана. При этом он вновь не исключил атаки на Иран, если Вашингтону не удастся достичь договоренности с Тегераном.
О контурах возможной договоренности информации пока нет, однако глава МИД Ирана сообщал, что сторонам ранее удалось согласовать принципы и цели будущего соглашения по иранской ядерной программе.
Также Аракчи, посетив Москву и Пекин, говорил о возможном участии России и Китая в будущей договоренности, а на днях обмолвился о готовности посетить Париж, Берлин и Лондон.
Визиты в три европейские столицы будут означать, что министр посетит все страны, входящие в действующее, но уже подходящее к концу соглашение по иранскому атому - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). О готовности сыграть свою роль в будущей договоренности заявляло и МАГАТЭ.
Первый же и второй раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 апреля и в Риме 19 апреля. Как спецпосланник американского лидера, так и глава МИД Ирана охарактеризовали переговоры как "конструктивные".
Непрямые переговоры начались после того, как Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий.
Тегеран же тогда исключил возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
США заявляли, что диалог направлен на то, чтобы не допустить создание Ираном ядерного оружия. Иран же в переговорах добивается отмены введенных против него санкций.
Переговоры также проходят на фоне приближающегося окончания срока действия текущей ядерной сделки, которая формально регулирует ядерную программу Ирана.
Сама сделка была заключена в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном. Она предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.