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Володин рассказал о принятии новых мер по борьбе с мошенничеством

Володин рассказал о принятии новых мер по борьбе с мошенничеством - 27.04.2025, ПРАЙМ

Володин рассказал о принятии новых мер по борьбе с мошенничеством

В мае вступает в силу ряд норм о противодействии мошенничеству, закон об усилении защиты персональных данных, а также повышается контроль за деятельностью... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T12:07+0300

2025-04-27T12:07+0300

2025-04-27T12:07+0300

финансы

вячеслав володин

госдума

фссп

еаэс

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. В мае вступает в силу ряд норм о противодействии мошенничеству, закон об усилении защиты персональных данных, а также повышается контроль за деятельностью иноагентов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Заработает ряд норм по противодействию мошенничеству. Кредитные организации будут обязаны разработать документы о мероприятиях, предотвращающих заключение договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента", - написал Володин в своём Telegram-канале. По его словам, также начнёт действовать новый закон, усиливающий защиту персональных данных: кратно вырастут штрафы за утечку личной информации граждан, а для компаний, допустивших такое нарушение повторно, они станут оборотными и составят до 3% выручки. Введение серьёзной ответственности поможет решить эту проблему, и, как следствие, эффективнее бороться и с кибермошенничеством. Председатель Госдумы рассказал, что также повышается контроль за деятельностью иноагентов и тех, кто бежал из страны. В частности, расширяются основания для признания иностранными агентами: теперь к ним будут относить в том числе лиц, которые помогают иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности России, и вовлекают граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности. Володин отметил, что предатели, скрывшиеся за рубежом, не смогут уйти от правосудия: судебное разбирательство будут проводить без их участия по 20 уголовным статьям (закон вступил в силу 21 апреля), и этот комплекс мер направлен на защиту суверенитета нашей страны. "Лимит на денежные переводы с упрощенной идентификацией клиента. При упрощенной идентификации без открытия банковского счета физлица смогут перевести максимум 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается также электронных средств. Максимальный остаток денег на неперсонифицированном электронном средстве платежа повышен с 60 до 100 тысяч рублей", - отмечается в публикации. Он также сообщил, что с 25 мая в силу вступает закон о реестре должников по алиментам. Сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной или уголовной ответственности за их неуплату или объявленных в розыск, соберут в отдельный реестр. Информация об исполнительных производствах, должники по которым включены в реестр, будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока долг не погасят полностью, и для получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП России будет взаимодействовать с другими организациями через единую электронную систему. Кроме этого, вступает в силу закон о контроле за ввозимой в Россию растительной продукцией. Проверки подкарантинной растительной продукции, предназначенной к ввозу в Россию, будут проходить еще до отгрузки, а в отдельных случаях - в местах выращивания. Для иностранных лабораторий, которые должны выявлять остатки пестицидов и агрохимикатов, вводится специальный аудит для подтверждения их компетентности. Новый порядок не коснется членов ЕАЭС, а закон позволит защитить граждан от опасной продукции, ускорить поставки проверенных товаров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, вячеслав володин, госдума, фссп, еаэс