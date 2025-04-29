https://1prime.ru/20250429/ii-857149246.html

США могут отменить ограничения на экспорт чипов с ИИ, в том числе в РФ

США могут отменить ограничения на экспорт чипов с ИИ, в том числе в РФ - 29.04.2025, ПРАЙМ

США могут отменить ограничения на экспорт чипов с ИИ, в том числе в РФ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отменить принятое при предыдущем главе Белого дома Джо Байдене введение ограничений на... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T23:41+0300

2025-04-29T23:41+0300

2025-04-29T23:42+0300

экономика

нефть

мировая экономика

сша

вашингтон

китай

дональд трамп

джо байден

ии

чипы

https://cdnn.1prime.ru/img/77581/05/775810580_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_0300db81ae2d310d71d8763db755f887.jpg

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отменить принятое при предыдущем главе Белого дома Джо Байдене введение ограничений на экспорт американских чипов с искусственным интеллектом (ИИ), в том числе в РФ, которое должно вступить в силу в мае, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. Как объясняет агентство, с 15 мая 2025 года американские компании должны придерживаться следующих правил, которые делят страны-импортеры чипов с ИИ на три уровня: 17 странам-союзникам Вашингтона, а также Тайваню чипы можно поставлять без ограничений, еще 120 странам - в ограниченном количестве, а Китаю, России, Ирану и КНДР поставки запрещены. "Администрация Трампа работает над изменением правила из эпохи Байдена, которое ограничило бы международный доступ к чипам с ИИ... Чиновники администрации Трампа взвешивают возможность отказа от многоуровневого подхода к доступу (к чипам - ред.), предусмотренного правилом, и замены его глобальным режимом лицензирования с соглашениями между правительствами", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. В январе министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.

https://1prime.ru/20250418/smi-856807688.html

сша

вашингтон

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, сша, вашингтон, китай, дональд трамп, джо байден, ии, чипы, микроэлектроника