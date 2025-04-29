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США могут отменить ограничения на экспорт чипов с ИИ, в том числе в РФ - 29.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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США могут отменить ограничения на экспорт чипов с ИИ, в том числе в РФ
США могут отменить ограничения на экспорт чипов с ИИ, в том числе в РФ - 29.04.2025, ПРАЙМ
США могут отменить ограничения на экспорт чипов с ИИ, в том числе в РФ
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отменить принятое при предыдущем главе Белого дома Джо Байдене введение ограничений на... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T23:41+0300
2025-04-29T23:42+0300
экономика
нефть
мировая экономика
сша
вашингтон
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дональд трамп
джо байден
ии
чипы
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отменить принятое при предыдущем главе Белого дома Джо Байдене введение ограничений на экспорт американских чипов с искусственным интеллектом (ИИ), в том числе в РФ, которое должно вступить в силу в мае, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. Как объясняет агентство, с 15 мая 2025 года американские компании должны придерживаться следующих правил, которые делят страны-импортеры чипов с ИИ на три уровня: 17 странам-союзникам Вашингтона, а также Тайваню чипы можно поставлять без ограничений, еще 120 странам - в ограниченном количестве, а Китаю, России, Ирану и КНДР поставки запрещены. "Администрация Трампа работает над изменением правила из эпохи Байдена, которое ограничило бы международный доступ к чипам с ИИ... Чиновники администрации Трампа взвешивают возможность отказа от многоуровневого подхода к доступу (к чипам - ред.), предусмотренного правилом, и замены его глобальным режимом лицензирования с соглашениями между правительствами", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. В январе министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.
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нефть, мировая экономика, сша, вашингтон, китай, дональд трамп, джо байден, ии, чипы, микроэлектроника
Экономика, Нефть, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, КИТАЙ, Дональд Трамп, Джо Байден, ИИ, чипы, микроэлектроника
23:41 29.04.2025 (обновлено: 23:42 29.04.2025)
 
США могут отменить ограничения на экспорт чипов с ИИ, в том числе в РФ

Reuters: США могут отменить введение ограничений на экспорт чипов с ИИ, в том числе в РФ

© fotolia.com / TupungatoБелый дом
Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© fotolia.com / Tupungato
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отменить принятое при предыдущем главе Белого дома Джо Байдене введение ограничений на экспорт американских чипов с искусственным интеллектом (ИИ), в том числе в РФ, которое должно вступить в силу в мае, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Как объясняет агентство, с 15 мая 2025 года американские компании должны придерживаться следующих правил, которые делят страны-импортеры чипов с ИИ на три уровня: 17 странам-союзникам Вашингтона, а также Тайваню чипы можно поставлять без ограничений, еще 120 странам - в ограниченном количестве, а Китаю, России, Ирану и КНДР поставки запрещены.
"Администрация Трампа работает над изменением правила из эпохи Байдена, которое ограничило бы международный доступ к чипам с ИИ... Чиновники администрации Трампа взвешивают возможность отказа от многоуровневого подхода к доступу (к чипам - ред.), предусмотренного правилом, и замены его глобальным режимом лицензирования с соглашениями между правительствами", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
%Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
СМИ: введение пошлин Трампом может помешать доминированию США в ИИ
18 апреля, 10:44
В январе министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.
 
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