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Эксперт объяснил, почему коллекторы прощают шестизначные суммы

Эксперт объяснил, почему коллекторы прощают шестизначные суммы - 30.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, почему коллекторы прощают шестизначные суммы

Коллекторы стали чаще прощать гражданам крупные задолженности. Чем это объясняется, рассказал агентству "Прайм" основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T03:03+0300

2025-04-30T03:03+0300

2025-04-30T03:03+0300

коллекторы

финансы

эльман мехтиев

фссп

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Коллекторы стали чаще прощать гражданам крупные задолженности. Чем это объясняется, рассказал агентству "Прайм" основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.По данным Национальной Ассоциации Профессиональных Коллекторских Агентств (НАПКА), в первом квартале 2025 года средний размер дисконта достиг 100 тысяч рублей, что на 18% больше, чем годом ранее.В среднем агентства списывали 59% от суммы долга, а тем, кто готов закрыть оставшуюся задолженность единовременно, предлагают скидки до 70%.Бизнес-модель профессиональных покупателей просроченных долгов состоит в приобретении таких неперспективных долгов у первичных кредиторов с дисконтом и получение суммы, большей, чем стоимость покупки, с должника.И поскольку скидка (дисконт) может быть значительной, то и исходя из того, насколько быстро можно получить обратно вложенные в покупку средства с должника, профессиональные взыскатели готовы идти на скидки и самим должникам, говорит Мехтиев.Так как "первичным" кредиторам выгодно не просто списать задолженность, но и получить хоть какой-то возврат, банки и МФО под "гнетом" регуляторных требований могут быстрее переходить к продаже просроченных долгов.Те изменения, которые уже произошли в регулировании процесса взыскания, и те, которые пока только заявлены, ставят под вопрос экономическую эффективность сохранения просроченных долгов у самих кредиторов."Например, резкое повышение пошлин в сентябре прошлого года хоть и оказалось "проглоченным" рынком, привело к тому, что значительное количество просроченных долгов МФО, а это займы с небольшими "чеками", стало невыгодно не только продавать для дальнейшего взыскания, но даже и нести в суд для судебного взыскания и последующего исполнительного производства", - разъясняет финансист.Также нельзя сбрасывать со счетов и низкую эффективность взыскания в ходе исполнительного производства. По данным отчетности ФССП, за 2024 год эффективность взыскания с физических лиц, ИП и юридических лиц в пользу юрлиц в процессе исполнительного производства составила в 2024 году всего лишь 11,3%. А с учетом того, что многие недавно получили право на ускоренное или автоматическое внесудебное списание, страх перед судебным взысканием сходит на "нет". По словам Мехтиева, это заставляет "держателей" долгов пытаться взыскивать на досудебной стадии.Иных вариантов "ускорить" должника на досудебной стадии, кроме как ценовых скидок, при такой комбинации факторов, снижающих ценность судебного взыскания, пока нет. И если взыскатели уже пошли по пути скидок на досудебном взыскании, то конкуренция за должника заставляет их увеличивать до разумных пределов размер скидки за ускоренное погашение долга, заключил Мехтиев.

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коллекторы, финансы, эльман мехтиев, фссп