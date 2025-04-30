https://1prime.ru/20250430/neft-857187025.html
Стратегический резерв нефти США вырос на 1,065 миллиона баррелей
Стратегический резерв нефти США вырос на 1,065 миллиона баррелей - 30.04.2025, ПРАЙМ
Стратегический резерв нефти США вырос на 1,065 миллиона баррелей
Стратегический резерв нефти в США за неделю, завершившуюся 25 апреля, увеличился на 1,065 миллиона баррелей - до 398,542 миллиона, следует из еженедельного... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T17:47+0300
2025-04-30T17:47+0300
2025-04-30T17:49+0300
экономика
нефть
сша
москва
джо байден
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/83143/58/831435865_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_ecb7747226060df526bae9a80a0fd120.jpg
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти в США за неделю, завершившуюся 25 апреля, увеличился на 1,065 миллиона баррелей - до 398,542 миллиона, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года до конца следующего года. С начала 2023 года динамика несколько раз менялась, а с декабря того же года резерв непрерывно рос. Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В 2022 году тогдашний президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости. В марте глава минэнерго Крис Райт заявил, что США потребуются годы усилий, чтобы восполнить стратегический резерв, однако администрация Дональда Трампа намерена это сделать.
https://1prime.ru/20250430/neft-857186518.html
сша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83143/58/831435865_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64bd975165c68c653504e3e103a6fa1b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, москва, джо байден, дональд трамп
Экономика, Нефть, США, МОСКВА, Джо Байден, Дональд Трамп
Стратегический резерв нефти США вырос на 1,065 миллиона баррелей
Стратегический резерв нефти США за неделю увеличился до 398,542 миллиона баррелей
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти в США за неделю, завершившуюся 25 апреля, увеличился на 1,065 миллиона баррелей - до 398,542 миллиона, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года до конца следующего года. С начала 2023 года динамика несколько раз менялась, а с декабря того же года резерв непрерывно рос. Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва.
В 2022 году тогдашний президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
В марте глава минэнерго Крис Райт заявил, что США потребуются годы усилий, чтобы восполнить стратегический резерв, однако администрация Дональда Трампа намерена это сделать.
Запасы нефти в США за неделю неожиданно сократились на 0,6%