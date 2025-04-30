https://1prime.ru/20250430/neft-857193720.html
МЭР РФ ожидает снижения экспорта нефти в 2025 году на 6,1 процента
МЭР РФ ожидает снижения экспорта нефти в 2025 году на 6,1 процента - 30.04.2025, ПРАЙМ
МЭР РФ ожидает снижения экспорта нефти в 2025 году на 6,1 процента
Минэкономразвития в базовом сценарии ожидает снижение экспорта нефти из России в 2025 году на 6,1% - до 229,7 миллиона тонн, следует из опубликованных на сайте... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T21:13+0300
2025-04-30T21:13+0300
2025-04-30T21:13+0300
энергетика
нефть
россия
минэкономразвития рф
экспорт нефти
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития в базовом сценарии ожидает снижение экспорта нефти из России в 2025 году на 6,1% - до 229,7 миллиона тонн, следует из опубликованных на сайте министерства сценарных условий, которые были рассмотрены правительством. Годом ранее экспорт составлял 244,6 миллиона тонн. По прогнозу министерства, в базовом сценарии в 2025 году экспорт нефти составит 229,7 миллиона тонн, в 2026 году - 238 миллионов тонн, в 2027 году - 242,4 миллиона тонн, в 2028 году - 250,5 миллиона тонн. В консервативном сценарии Минэкономразвития ожидает таких же показателей. По данным министерства, мировые цены на нефть в 2024 году продолжили снижение, начавшееся в 2023 году, что в основном было обусловлено замедлением мирового спроса на энергоносители и стабилизацией мирового предложения. В среднем за 2024 год стоимость нефти марки Brent снизилась на 2,2% и составила 80,8 доллара за баррель. Объявление о "протекционистских мерах США" в начале апреля вызвало резкое снижение цен на нефть, добавили в Минэкономразвития, затем цены несколько отыграли падение, но ожидания России по средней цене на Brent на 2025 год были понижены до 68 долларов за баррель. В 2026-2028 годах ожидается стабилизация на уровне около 72 долларов. При этом цена на нефть марки Urals (основной экспортной марки, исходя из цены которой рассчитываются налоги в нефтяной отрасли) прогнозируется в базовом сценарии в 2025 году на уровне 56 долларов за баррель против 66,6 доллара годом ранее. Ожидается, что в 2026 году средняя цена вырастет до 61 доллара, в 2027 году - до 63 долларов, в 2028-м - до 65 долларов. Консервативный сценарий предполагает более существенное падение котировок: в 2025 году до 48,8 доллара за баррель, в 2026-2028 годах - до 43 долларов.
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нефть, россия, минэкономразвития рф, экспорт нефти
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, Минэкономразвития РФ, экспорт нефти
МЭР РФ ожидает снижения экспорта нефти в 2025 году на 6,1 процента
Минэкономразвития ожидает снижения экспорта нефти в 2025 году на 6,1% - до 229,7 млн тонн
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития в базовом сценарии ожидает снижение экспорта нефти из России в 2025 году на 6,1% - до 229,7 миллиона тонн, следует из опубликованных на сайте министерства сценарных условий, которые были рассмотрены правительством.
Годом ранее экспорт составлял 244,6 миллиона тонн. По прогнозу министерства, в базовом сценарии в 2025 году экспорт нефти составит 229,7 миллиона тонн, в 2026 году - 238 миллионов тонн, в 2027 году - 242,4 миллиона тонн, в 2028 году - 250,5 миллиона тонн.
В консервативном сценарии Минэкономразвития ожидает таких же показателей.
"Лукойл" увеличил экспорт нефти из России в 2024 году
По данным министерства, мировые цены на нефть в 2024 году продолжили снижение, начавшееся в 2023 году, что в основном было обусловлено замедлением мирового спроса на энергоносители и стабилизацией мирового предложения. В среднем за 2024 год стоимость нефти марки Brent снизилась на 2,2% и составила 80,8 доллара за баррель.
Объявление о "протекционистских мерах США" в начале апреля вызвало резкое снижение цен на нефть, добавили в Минэкономразвития, затем цены несколько отыграли падение, но ожидания России по средней цене на Brent на 2025 год были понижены до 68 долларов за баррель. В 2026-2028 годах ожидается стабилизация на уровне около 72 долларов.
При этом цена на нефть марки Urals (основной экспортной марки, исходя из цены которой рассчитываются налоги в нефтяной отрасли) прогнозируется в базовом сценарии в 2025 году на уровне 56 долларов за баррель против 66,6 доллара годом ранее. Ожидается, что в 2026 году средняя цена вырастет до 61 доллара, в 2027 году - до 63 долларов, в 2028-м - до 65 долларов. Консервативный сценарий предполагает более существенное падение котировок: в 2025 году до 48,8 доллара за баррель, в 2026-2028 годах - до 43 долларов.