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МЭР: добыча нефти с конденсатом в РФ в 2025 году составит 516 млн тонн - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250430/neft-857194221.html
МЭР: добыча нефти с конденсатом в РФ в 2025 году составит 516 млн тонн
МЭР: добыча нефти с конденсатом в РФ в 2025 году составит 516 млн тонн - 30.04.2025, ПРАЙМ
МЭР: добыча нефти с конденсатом в РФ в 2025 году составит 516 млн тонн
Минэкономразвития и в базовом, и в консервативном прогнозе ожидает, что добыча нефти с газовым конденсатом в России в 2025 году снизится на символические 0,02%... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T21:22+0300
2025-04-30T21:22+0300
энергетика
минэкономразвития рф
нефть
рф
добыча нефти
добыча конденсата
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития и в базовом, и в консервативном прогнозе ожидает, что добыча нефти с газовым конденсатом в России в 2025 году снизится на символические 0,02% - до 516 миллионов тонн, следует из опубликованных на сайте министерства сценарных условий, которые были рассмотрены правительством. По оценкам министерства, в 2024 году добыча составила 516,1 миллиона тонн. Также, согласно представленной таблице, в обоих сценариях Минэкономразвития ждет роста добычи нефти с конденсатом в РФ в 2026 году до 525,2 миллиона, в 2027 году - до 532,6 миллиона, а в 2028 году - до 540 миллионов тонн.
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минэкономразвития рф, нефть, рф, добыча нефти, добыча конденсата
Энергетика, Минэкономразвития РФ, Нефть, РФ, добыча нефти, добыча конденсата
21:22 30.04.2025
 
МЭР: добыча нефти с конденсатом в РФ в 2025 году составит 516 млн тонн

МЭР: добыча нефти с конденсатом в РФ в 2025 году составит 516 млн тонн, близко к 2024 году

© Unsplash/Maksym KaharlytskyiНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Maksym Kaharlytskyi
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития и в базовом, и в консервативном прогнозе ожидает, что добыча нефти с газовым конденсатом в России в 2025 году снизится на символические 0,02% - до 516 миллионов тонн, следует из опубликованных на сайте министерства сценарных условий, которые были рассмотрены правительством.
По оценкам министерства, в 2024 году добыча составила 516,1 миллиона тонн.
Также, согласно представленной таблице, в обоих сценариях Минэкономразвития ждет роста добычи нефти с конденсатом в РФ в 2026 году до 525,2 миллиона, в 2027 году - до 532,6 миллиона, а в 2028 году - до 540 миллионов тонн.
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
МЭР РФ ожидает снижения экспорта нефти в 2025 году на 6,1 процента
21:13
 
ЭнергетикаМинэкономразвития РФНефтьРФдобыча нефтидобыча конденсата
 
 
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