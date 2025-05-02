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Госдеп одобрил контракт на обслуживание F-16 для Украины - 02.05.2025, ПРАЙМ
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Госдеп одобрил контракт на обслуживание F-16 для Украины
Госдеп одобрил контракт на обслуживание F-16 для Украины - 02.05.2025, ПРАЙМ
Госдеп одобрил контракт на обслуживание F-16 для Украины
Госдеп США одобрил контракт на 310,5 миллиона долларов на обслуживание самолетов F-16 для Украины, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона. | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T23:31+0300
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спецоперация на украине
пентагон
госдеп
f-16
обслуживание
контракт
украина
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ВАШИНГТОН, 2 мая – ПРАЙМ. Госдеп США одобрил контракт на 310,5 миллиона долларов на обслуживание самолетов F-16 для Украины, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона."Государственный департамент одобрил возможную продажу правительству Украины услуг по обучению и по поддержке F-16 и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 310,5 миллиона долларов", - говорится в сообщении.В Пентагоне отметили, что контракт будет включать в том числе модернизацию и доработку самолетов, обучение персонала, запасные части, расходные материалы и комплектующие и наземное оборудование для обслуживания."Предлагаемая продажа... не изменит основного военного баланса в регионе", - добавили там же.Портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС ранее сообщал, что США передают Украине нерабочие истребители F-16, хранящиеся на свалке авиационной техники, в качестве источника запчастей для самолетов F-16, используемых ВСУ.
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пентагон, госдеп, f-16, обслуживание, контракт, украина
Спецоперация на Украине, Пентагон, Госдеп, F-16, обслуживание, контракт, УКРАИНА
23:31 02.05.2025 (обновлено: 23:52 02.05.2025)
 
Госдеп одобрил контракт на обслуживание F-16 для Украины

Пентагон: Госдеп одобрил контракт на $310,5 млн на обслуживание F-16 для Украины

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Master Sgt. Tristan McIntireСамолеты F-16
Самолеты F-16 - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Master Sgt. Tristan McIntire
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ВАШИНГТОН, 2 мая – ПРАЙМ. Госдеп США одобрил контракт на 310,5 миллиона долларов на обслуживание самолетов F-16 для Украины, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона.
"Государственный департамент одобрил возможную продажу правительству Украины услуг по обучению и по поддержке F-16 и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 310,5 миллиона долларов", - говорится в сообщении.
В Пентагоне отметили, что контракт будет включать в том числе модернизацию и доработку самолетов, обучение персонала, запасные части, расходные материалы и комплектующие и наземное оборудование для обслуживания.
"Предлагаемая продажа... не изменит основного военного баланса в регионе", - добавили там же.
Портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС ранее сообщал, что США передают Украине нерабочие истребители F-16, хранящиеся на свалке авиационной техники, в качестве источника запчастей для самолетов F-16, используемых ВСУ.
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Спецоперация на УкраинеПентагонГосдепF-16обслуживаниеконтрактУКРАИНА
 
 
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