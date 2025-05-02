https://1prime.ru/20250502/kontrakt-857236157.html

Госдеп одобрил контракт на обслуживание F-16 для Украины

Госдеп одобрил контракт на обслуживание F-16 для Украины - 02.05.2025, ПРАЙМ

Госдеп одобрил контракт на обслуживание F-16 для Украины

Госдеп США одобрил контракт на 310,5 миллиона долларов на обслуживание самолетов F-16 для Украины, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона. | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T23:31+0300

2025-05-02T23:31+0300

2025-05-02T23:52+0300

спецоперация на украине

пентагон

госдеп

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ВАШИНГТОН, 2 мая – ПРАЙМ. Госдеп США одобрил контракт на 310,5 миллиона долларов на обслуживание самолетов F-16 для Украины, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона."Государственный департамент одобрил возможную продажу правительству Украины услуг по обучению и по поддержке F-16 и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 310,5 миллиона долларов", - говорится в сообщении.В Пентагоне отметили, что контракт будет включать в том числе модернизацию и доработку самолетов, обучение персонала, запасные части, расходные материалы и комплектующие и наземное оборудование для обслуживания."Предлагаемая продажа... не изменит основного военного баланса в регионе", - добавили там же.Портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС ранее сообщал, что США передают Украине нерабочие истребители F-16, хранящиеся на свалке авиационной техники, в качестве источника запчастей для самолетов F-16, используемых ВСУ.

https://1prime.ru/20250502/svo-857235916.html

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пентагон, госдеп, f-16, обслуживание, контракт, украина