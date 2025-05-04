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Стало известно о ЧП на АЭС в Финляндии
Стало известно о ЧП на АЭС в Финляндии - 04.05.2025, ПРАЙМ
Стало известно о ЧП на АЭС в Финляндии
Второй энергоблок финской АЭС "Ловииса" работает на пониженной мощности из-за утечки водорода, сообщает в воскресенье компания-оператор Fortum. | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T18:08+0300
2025-05-04T18:08+0300
2025-05-04T18:13+0300
происшествия
финляндия
аэс
водород
утечка
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Второй энергоблок финской АЭС "Ловииса" работает на пониженной мощности из-за утечки водорода, сообщает в воскресенье компания-оператор Fortum."Второй блок электростанции "Ловииса" будет работать в половинную мощность в воскресенье, 4 мая, на время ремонта теплообменника генератора. Потребление водорода генератором начало увеличиваться 3 мая, что является признаком утечки водорода", - говорится в сообщении Fortum.По словам оператора, утечка была обнаружена и устранена в одном из четырех теплообменников. По оценкам Fortum, ремонтные работы займут два дня.Первый энергоблок АЭС "Ловииса" работает в штатном режиме.АЭС "Ловииса" располагается на юге Финляндии. Два энергоблока АЭС производят более 10% потребляемой в Финляндии электроэнергии.
https://1prime.ru/20250502/rosatom-857233401.html
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финляндия, аэс, водород, утечка
Происшествия, ФИНЛЯНДИЯ, АЭС, водород, утечка
Стало известно о ЧП на АЭС в Финляндии
Fortum: на энергоблоке №2 АЭС "Ловииса" в Финляндии произошла утечка водорода
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Второй энергоблок финской АЭС "Ловииса" работает на пониженной мощности из-за утечки водорода, сообщает в воскресенье компания-оператор Fortum.
"Второй блок электростанции "Ловииса" будет работать в половинную мощность в воскресенье, 4 мая, на время ремонта теплообменника генератора. Потребление водорода генератором начало увеличиваться 3 мая, что является признаком утечки водорода", - говорится в сообщении Fortum.
По словам оператора, утечка была обнаружена и устранена в одном из четырех теплообменников. По оценкам Fortum, ремонтные работы займут два дня.
Первый энергоблок АЭС "Ловииса" работает в штатном режиме.
"Росатом" намерен вернуться к проекту строительства АЭС под Калининградом
АЭС "Ловииса" располагается на юге Финляндии. Два энергоблока АЭС производят более 10% потребляемой в Финляндии электроэнергии.