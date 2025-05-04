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Стало известно о ЧП на АЭС в Финляндии

Стало известно о ЧП на АЭС в Финляндии - 04.05.2025, ПРАЙМ

Стало известно о ЧП на АЭС в Финляндии

Второй энергоблок финской АЭС "Ловииса" работает на пониженной мощности из-за утечки водорода, сообщает в воскресенье компания-оператор Fortum. | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T18:08+0300

2025-05-04T18:08+0300

2025-05-04T18:13+0300

происшествия

финляндия

аэс

водород

утечка

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Второй энергоблок финской АЭС "Ловииса" работает на пониженной мощности из-за утечки водорода, сообщает в воскресенье компания-оператор Fortum."Второй блок электростанции "Ловииса" будет работать в половинную мощность в воскресенье, 4 мая, на время ремонта теплообменника генератора. Потребление водорода генератором начало увеличиваться 3 мая, что является признаком утечки водорода", - говорится в сообщении Fortum.По словам оператора, утечка была обнаружена и устранена в одном из четырех теплообменников. По оценкам Fortum, ремонтные работы займут два дня.Первый энергоблок АЭС "Ловииса" работает в штатном режиме.АЭС "Ловииса" располагается на юге Финляндии. Два энергоблока АЭС производят более 10% потребляемой в Финляндии электроэнергии.

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финляндия, аэс, водород, утечка