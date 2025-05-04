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Shell изучает возможность приобретения BP - 04.05.2025, ПРАЙМ
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Shell изучает возможность приобретения BP
Shell изучает возможность приобретения BP - 04.05.2025, ПРАЙМ
Shell изучает возможность приобретения BP
Британо-нидерландская энергетическая компания Shell изучает возможность приобретения своего конкурента - британской BP, передает агентство Блумберг со ссылкой... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T07:30+0300
2025-05-04T07:30+0300
энергетика
технологии
нефть
москва
bp
shell
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Британо-нидерландская энергетическая компания Shell изучает возможность приобретения своего конкурента - британской BP, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Shell Plc работает с советниками для оценки потенциального приобретения BP Plc", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По словам собеседников Блумберг, в последние недели обсуждения приобрели более серьезный характер. Финальное решение будет зависеть от того, продолжат ли акции BP падать - за последний год они потеряли около трети своей стоимости.
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технологии, нефть, москва, bp, shell
Энергетика, Технологии, Нефть, МОСКВА, BP, Shell
07:30 04.05.2025
 
Shell изучает возможность приобретения BP

Bloomberg: Shell изучает возможность приобретения BP

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Британо-нидерландская энергетическая компания Shell изучает возможность приобретения своего конкурента - британской BP, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Shell Plc работает с советниками для оценки потенциального приобретения BP Plc", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
По словам собеседников Блумберг, в последние недели обсуждения приобрели более серьезный характер. Финальное решение будет зависеть от того, продолжат ли акции BP падать - за последний год они потеряли около трети своей стоимости.
 
ЭнергетикаТехнологииНефтьМОСКВАBPShell
 
 
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