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В мае ожидается старт продаж обновленного внедорожника Haval H5
В мае ожидается старт продаж обновленного внедорожника Haval H5 - 04.05.2025, ПРАЙМ
В мае ожидается старт продаж обновленного внедорожника Haval H5
Компания Haval представила в Китае обновленный внедорожник Haval H5 2025 года, пишет портал iXBT.com. Продажи новинки начнутся уже в мае. Акционная цена... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T10:25+0300
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Компания Haval представила в Китае обновленный внедорожник Haval H5 2025 года, пишет портал iXBT.com. Продажи новинки начнутся уже в мае. Акционная цена составляет 127,8 тысячи юаней или около 1,43 миллиона рублей, однако стоимость еще не окончательная.Как сообщает портал, Haval предлагает покупателям различные скидки, включая государственную субсидию до 15 тысяч юаней, дополнительную скидку в 10 тысяч юаней и скидку по программе трейд-ин в размере 10 тысяч юаней. Суммарная скидка может достигать 55 тысяч юаней или примерно 7500 долларов, что снижает цену автомобиля до 12700 долларов. Это делает большой рамный внедорожник с подключаемым полным приводом в базовой комплектации весьма привлекательным предложением.В отличие от предыдущей версии Haval H5, модель 2025 года больше не предлагается с задним приводом, отметил портал. Автомобиль по-прежнему оснащен 2,0-литровыми бензиновыми и дизельными двигателями, работающими в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
https://1prime.ru/20250503/avto-857239164.html
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авто, китай, haval
В мае ожидается старт продаж обновленного внедорожника Haval H5
iXBT.com: в Китае прошла презентация обновленного Haval H5 от 1,43 миллиона рублей
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ.
Компания Haval представила в Китае обновленный внедорожник Haval H5 2025 года, пишет
портал iXBT.com. Продажи новинки начнутся уже в мае. Акционная цена составляет 127,8 тысячи юаней или около 1,43 миллиона рублей, однако стоимость еще не окончательная.
Как сообщает портал, Haval предлагает покупателям различные скидки, включая государственную субсидию до 15 тысяч юаней, дополнительную скидку в 10 тысяч юаней и скидку по программе трейд-ин в размере 10 тысяч юаней. Суммарная скидка может достигать 55 тысяч юаней или примерно 7500 долларов, что снижает цену автомобиля до 12700 долларов. Это делает большой рамный внедорожник с подключаемым полным приводом в базовой комплектации весьма привлекательным предложением.
В отличие от предыдущей версии Haval H5, модель 2025 года больше не предлагается с задним приводом, отметил портал. Автомобиль по-прежнему оснащен 2,0-литровыми бензиновыми и дизельными двигателями, работающими в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
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