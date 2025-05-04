https://1prime.ru/20250504/honda-857257779.html

В России стал вновь доступен для покупки Honda CR-V

В России стал вновь доступен для покупки Honda CR-V - 04.05.2025, ПРАЙМ

В России стал вновь доступен для покупки Honda CR-V

В России благодаря параллельному импорту стал доступен компактный кроссовер Honda CR-V, признанный россиянами самым надежным авто на рынке. Как сообщает портал... | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T15:39+0300

2025-05-04T15:39+0300

2025-05-04T15:39+0300

авто

продажа автомобилей

honda

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. В России благодаря параллельному импорту стал доступен компактный кроссовер Honda CR-V, признанный россиянами самым надежным авто на рынке. Как сообщает портал "Автоновости дня", цены на авто стартуют от 2,9 миллиона рублей.Согласно данным портала, аналогичные по классу кроссоверы китайских марок стоят дороже. Так, обновленный Changan CS75Plus предлагается минимум за 3,34 миллиона рублей даже с учетом прямой скидки. Цены на Jaecoo J7 2025 года стартуют от 3 миллионов, а на базовую версию нового Geely Atlas — от 3,5 миллиона рублей.Что касается Honda CR-V, за минимальные 2,9 миллиона рублей авто предлагает компания из Хабаровска, пишет "Автоновости дня". В его силовую установку входят 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 145 л.с. и электромотор на 184 л.с. Также в продаже представлены бензиновые версии с 1,5-литровым турбодвигателем на 193 л.с. и вариатором.Один из таких кроссоверов за 3,1 миллиона рублей готова привезти компания из Владивостока. В стоимость уже включены утильсбор, таможенные пошлины и полный комплект документов для регистрации. Среди опций портал отмечает панорамную крышу, климат-контроль, цифровую приборную панель, сенсоруюя мультимедиа, 17-дюймовые литые диски и кожаный мультифункциональный руль.Схожие предложения поступили от других компаний: в Иркутске — за 3,15 миллиона рублей, в Подмосковье — за 3,38 миллиона, в Москве — за 3,43 миллиона, в Омске — за 3,44 миллиона, в Благовещенске — за 3,47 миллиона рублей.Кроме того, пишет портал, бензиновые Honda CR-V можно заказать в Краснодаре, Перми, Новосибирске, Кемерово и Мурманске. В наличии такие автомобили есть в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Брянске, Кирове, Перми, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани и других городах страны.

https://1prime.ru/20250504/haval-857254475.html

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авто, продажа автомобилей, honda