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В России стал вновь доступен для покупки Honda CR-V - 04.05.2025, ПРАЙМ
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В России стал вновь доступен для покупки Honda CR-V
В России стал вновь доступен для покупки Honda CR-V - 04.05.2025, ПРАЙМ
В России стал вновь доступен для покупки Honda CR-V
В России благодаря параллельному импорту стал доступен компактный кроссовер Honda CR-V, признанный россиянами самым надежным авто на рынке. Как сообщает портал... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T15:39+0300
2025-05-04T15:39+0300
авто
продажа автомобилей
honda
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. В России благодаря параллельному импорту стал доступен компактный кроссовер Honda CR-V, признанный россиянами самым надежным авто на рынке. Как сообщает портал "Автоновости дня", цены на авто стартуют от 2,9 миллиона рублей.Согласно данным портала, аналогичные по классу кроссоверы китайских марок стоят дороже. Так, обновленный Changan CS75Plus предлагается минимум за 3,34 миллиона рублей даже с учетом прямой скидки. Цены на Jaecoo J7 2025 года стартуют от 3 миллионов, а на базовую версию нового Geely Atlas — от 3,5 миллиона рублей.Что касается Honda CR-V, за минимальные 2,9 миллиона рублей авто предлагает компания из Хабаровска, пишет "Автоновости дня". В его силовую установку входят 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 145 л.с. и электромотор на 184 л.с. Также в продаже представлены бензиновые версии с 1,5-литровым турбодвигателем на 193 л.с. и вариатором.Один из таких кроссоверов за 3,1 миллиона рублей готова привезти компания из Владивостока. В стоимость уже включены утильсбор, таможенные пошлины и полный комплект документов для регистрации. Среди опций портал отмечает панорамную крышу, климат-контроль, цифровую приборную панель, сенсоруюя мультимедиа, 17-дюймовые литые диски и кожаный мультифункциональный руль.Схожие предложения поступили от других компаний: в Иркутске — за 3,15 миллиона рублей, в Подмосковье — за 3,38 миллиона, в Москве — за 3,43 миллиона, в Омске — за 3,44 миллиона, в Благовещенске — за 3,47 миллиона рублей.Кроме того, пишет портал, бензиновые Honda CR-V можно заказать в Краснодаре, Перми, Новосибирске, Кемерово и Мурманске. В наличии такие автомобили есть в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Брянске, Кирове, Перми, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани и других городах страны.
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авто, продажа автомобилей, honda
Авто, продажа автомобилей, Honda
15:39 04.05.2025
 
В России стал вновь доступен для покупки Honda CR-V

"Автоновости дня": кроссовер Honda CR-V снова доступен в России от 2,9 миллиона рублей

© Фото : HondaАвтомобиль Honda CR-V
Автомобиль Honda CR-V - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
© Фото : Honda
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. В России благодаря параллельному импорту стал доступен компактный кроссовер Honda CR-V, признанный россиянами самым надежным авто на рынке. Как сообщает портал "Автоновости дня", цены на авто стартуют от 2,9 миллиона рублей.
Согласно данным портала, аналогичные по классу кроссоверы китайских марок стоят дороже. Так, обновленный Changan CS75Plus предлагается минимум за 3,34 миллиона рублей даже с учетом прямой скидки. Цены на Jaecoo J7 2025 года стартуют от 3 миллионов, а на базовую версию нового Geely Atlas — от 3,5 миллиона рублей.
Что касается Honda CR-V, за минимальные 2,9 миллиона рублей авто предлагает компания из Хабаровска, пишет "Автоновости дня". В его силовую установку входят 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 145 л.с. и электромотор на 184 л.с. Также в продаже представлены бензиновые версии с 1,5-литровым турбодвигателем на 193 л.с. и вариатором.
Один из таких кроссоверов за 3,1 миллиона рублей готова привезти компания из Владивостока. В стоимость уже включены утильсбор, таможенные пошлины и полный комплект документов для регистрации. Среди опций портал отмечает панорамную крышу, климат-контроль, цифровую приборную панель, сенсоруюя мультимедиа, 17-дюймовые литые диски и кожаный мультифункциональный руль.
Схожие предложения поступили от других компаний: в Иркутске — за 3,15 миллиона рублей, в Подмосковье — за 3,38 миллиона, в Москве — за 3,43 миллиона, в Омске — за 3,44 миллиона, в Благовещенске — за 3,47 миллиона рублей.
Кроме того, пишет портал, бензиновые Honda CR-V можно заказать в Краснодаре, Перми, Новосибирске, Кемерово и Мурманске. В наличии такие автомобили есть в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Брянске, Кирове, Перми, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани и других городах страны.
Автомобиль Haval H5 - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
В мае ожидается старт продаж обновленного внедорожника Haval H5
10:25
 
Автопродажа автомобилейHonda
 
 
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