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Россиян предупредили о штрафе за мойку машины на даче - 04.05.2025, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о штрафе за мойку машины на даче
Россиян предупредили о штрафе за мойку машины на даче - 04.05.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о штрафе за мойку машины на даче
Россияне могут получить штраф за мойку автомобиля на даче, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Пономарева. | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T02:02+0300
2025-05-04T02:02+0300
бизнес
общество
авто
штраф
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Россияне могут получить штраф за мойку автомобиля на даче, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Пономарева.Поскольку стекающая при чистке автомобиля вода загрязняет окружающую среду, мыть транспортное средство следует только в специально оборудованных местах - автомойках."Если мыть автомобиль на даче, могут привлечь к ответственности за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП РФ). Может быть вынесено предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей", - указала эксперт.Если нарушителя привлекут по статье 8.6 КоАП РФ за порчу земель, штраф может составить от 3 до 5 тысяч рублей.Мойка автомобиля на берегу водоема чревата штрафом от 3 до 4,5 тысячи рублей (статья 8.42 КоАП РФ).&quot;При этом если не проводить полноценную мойку, а просто сделать легкую чистку, то есть протереть тряпкой фары, стекла и регистрационные знаки, штрафа не будет&quot;, - заверила Пономарева.Регионы могут устанавливать свои санкции за мойку автомобиля в неположенном месте. Например, в Московской области размер штрафа составляет от 3 до 5 тысяч рублей.
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бизнес, общество , авто, штраф
Бизнес, Общество , Авто, штраф
02:02 04.05.2025
 
Россиян предупредили о штрафе за мойку машины на даче

Юрист Пономарева: за мойку автомобиля на даче грозит штраф

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗапуск производства полного цикла на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге
Запуск производства полного цикла на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Россияне могут получить штраф за мойку автомобиля на даче, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Пономарева.
Поскольку стекающая при чистке автомобиля вода загрязняет окружающую среду, мыть транспортное средство следует только в специально оборудованных местах - автомойках.
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"Если мыть автомобиль на даче, могут привлечь к ответственности за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП РФ). Может быть вынесено предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей", - указала эксперт.
Если нарушителя привлекут по статье 8.6 КоАП РФ за порчу земель, штраф может составить от 3 до 5 тысяч рублей.
Мойка автомобиля на берегу водоема чревата штрафом от 3 до 4,5 тысячи рублей (статья 8.42 КоАП РФ).

"При этом если не проводить полноценную мойку, а просто сделать легкую чистку, то есть протереть тряпкой фары, стекла и регистрационные знаки, штрафа не будет", - заверила Пономарева.

Регионы могут устанавливать свои санкции за мойку автомобиля в неположенном месте. Например, в Московской области размер штрафа составляет от 3 до 5 тысяч рублей.
 
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