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Страны ОПЕК+ могут продолжить наращивание нефтедобычи в июле - 04.05.2025, ПРАЙМ
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Страны ОПЕК+ могут продолжить наращивание нефтедобычи в июле
Страны ОПЕК+ могут продолжить наращивание нефтедобычи в июле - 04.05.2025, ПРАЙМ
Страны ОПЕК+ могут продолжить наращивание нефтедобычи в июле
Восемь стран ОПЕК+ могут продолжить наращивание нефтедобычи на 411 тысяч баррелей в сутки в июле и выйти из добровольных сокращений на 2,2 миллиона баррелей в... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T16:17+0300
2025-05-04T16:17+0300
энергетика
нефть
опек
александр новак
добыча нефти
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ могут продолжить наращивание нефтедобычи на 411 тысяч баррелей в сутки в июле и выйти из добровольных сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки к концу октября, если страны не улучшат дисциплину по соблюдению ограничений, передает агентство Reuters со ссылкой на пять источников в альянсе. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения нефтедобычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей в сутки. И восьмерка ОПЕК+ постепенно отказывается от них с апреля. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане, которые объявили в субботу, что увеличат предельный уровень нефтедобычи на 411 тысяч баррелей в сутки в июне после аналогичного роста в мае. Комментируя в субботу это решение, вице-премьер РФ Александр Новак призвал страны ОПЕК+ к соблюдению ограничений. "Пять источников в ОПЕК+, проинформированных по этому вопросу и пожелавших остаться неназванными, сообщили, что ОПЕК+ сохранит эту тенденцию и, скорее всего, в июне согласится на поставку еще 411 000 баррелей в сутки в июле", - говорится в сообщении агентства. Также, по данным источников, восьмерка "добровольцев" может продолжить наращивание добычи на таком уровне в августе, сентябре и октябре, "если Ирак, Казахстан и другие отстающие страны не улучшат соблюдение требований и не обеспечат компенсационные сокращения". "По словам одного из источников, если соблюдение требований не улучшится, добровольные сокращения будут отменены к ноябрю", - добавляется в сообщении относительно сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако, в начале апреля восьмерка "добровольцев" - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить нефтепроизводство в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято и в субботу - для июня. Тем не менее эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в мае максимально разрешенная добыча увеличивается лишь на 253 тысячи баррелей в сутки, а в июне - на 359 тысяч.
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нефть, опек, александр новак, добыча нефти
Энергетика, Нефть, ОПЕК, Александр Новак, добыча нефти
16:17 04.05.2025
 
Страны ОПЕК+ могут продолжить наращивание нефтедобычи в июле

Reuters: восемь стран ОПЕК+ могут выйти из добровольных сокращений нефтедобычи

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ могут продолжить наращивание нефтедобычи на 411 тысяч баррелей в сутки в июле и выйти из добровольных сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки к концу октября, если страны не улучшат дисциплину по соблюдению ограничений, передает агентство Reuters со ссылкой на пять источников в альянсе.
У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения нефтедобычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей в сутки. И восьмерка ОПЕК+ постепенно отказывается от них с апреля.
Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане, которые объявили в субботу, что увеличат предельный уровень нефтедобычи на 411 тысяч баррелей в сутки в июне после аналогичного роста в мае. Комментируя в субботу это решение, вице-премьер РФ Александр Новак призвал страны ОПЕК+ к соблюдению ограничений.
"Пять источников в ОПЕК+, проинформированных по этому вопросу и пожелавших остаться неназванными, сообщили, что ОПЕК+ сохранит эту тенденцию и, скорее всего, в июне согласится на поставку еще 411 000 баррелей в сутки в июле", - говорится в сообщении агентства.
Также, по данным источников, восьмерка "добровольцев" может продолжить наращивание добычи на таком уровне в августе, сентябре и октябре, "если Ирак, Казахстан и другие отстающие страны не улучшат соблюдение требований и не обеспечат компенсационные сокращения".
"По словам одного из источников, если соблюдение требований не улучшится, добровольные сокращения будут отменены к ноябрю", - добавляется в сообщении относительно сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки.
Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако, в начале апреля восьмерка "добровольцев" - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить нефтепроизводство в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято и в субботу - для июня. Тем не менее эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в мае максимально разрешенная добыча увеличивается лишь на 253 тысячи баррелей в сутки, а в июне - на 359 тысяч.
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
Новак призвал страны ОПЕК+ к соблюдению ограничений нефтедобычи
Вчера, 15:30
 
ЭнергетикаНефтьОПЕКАлександр Новакдобыча нефти
 
 
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