https://1prime.ru/20250504/putin-857254646.html
Путин рассказал, почему Россия сохраняет хладнокровие в период спецоперации
Путин рассказал, почему Россия сохраняет хладнокровие в период спецоперации - 04.05.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, почему Россия сохраняет хладнокровие в период спецоперации
Президент России Владимир Путин объяснил сохранение Россией хладнокровия в ходе специальной военной операции. | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T10:55+0300
2025-05-04T10:55+0300
2025-05-04T10:58+0300
спецоперация на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин объяснил сохранение Россией хладнокровия в ходе специальной военной операции.Как отметил президент в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину для фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", агрессоры неоднократно предпринимали попытки спровоцировать Россию, чтобы страна совершила просчеты и ошибки."Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки", - сказал Путин.Кроме того, российский лидер отметил, что страна имеет достаточное количество средств и сил для достижения желаемого результата в рамках спецоперации на Украине. Путин выразил уверенность в том, что начатое в 2022 году будет доведено до логического завершения в интересах России.Также в беседе с Зарубиным Путин сообщил об отсутствии необходимости применения ядерного оружия в ходе СВО. "Не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали (ядерное). И надеюсь, не потребуется", - добавил президент.Вопрос примирения с Украиной российский лидер назвал "вопросом времени"."Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас", - сообщил Путин в интервью Павлу Зарубину. Слова президента РФ приводит Telegram-канал "Вести".
https://1prime.ru/20250503/putin-857244366.html
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россия, владимир путин, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Владимир Путин, УКРАИНА
Путин рассказал, почему Россия сохраняет хладнокровие в период спецоперации
Путин: у России есть достаточно средств для того, чтобы довести СВО до логического финала
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин объяснил сохранение Россией хладнокровия в ходе специальной военной операции.
Как отметил президент в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину для фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", агрессоры неоднократно предпринимали попытки спровоцировать Россию, чтобы страна совершила просчеты и ошибки.
"Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки", - сказал Путин.
Кроме того, российский лидер отметил, что страна имеет достаточное количество средств и сил для достижения желаемого результата в рамках спецоперации на Украине. Путин выразил уверенность в том, что начатое в 2022 году будет доведено до логического завершения в интересах России.
Также в беседе с Зарубиным Путин сообщил об отсутствии необходимости применения ядерного оружия в ходе СВО.
"Не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали (ядерное). И надеюсь, не потребуется", - добавил президент.
Вопрос примирения с Украиной российский лидер назвал "вопросом времени".
"Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас", - сообщил Путин в интервью Павлу Зарубину. Слова президента РФ приводит Telegram-канал "Вести".
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