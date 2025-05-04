https://1prime.ru/20250504/putin-857254646.html

Путин рассказал, почему Россия сохраняет хладнокровие в период спецоперации

Путин рассказал, почему Россия сохраняет хладнокровие в период спецоперации - 04.05.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал, почему Россия сохраняет хладнокровие в период спецоперации

Президент России Владимир Путин объяснил сохранение Россией хладнокровия в ходе специальной военной операции. | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T10:55+0300

2025-05-04T10:55+0300

2025-05-04T10:58+0300

спецоперация на украине

россия

владимир путин

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856288531_0:112:3245:1937_1920x0_80_0_0_53d65758dea84a6a51c7ec82867f8c93.jpg

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин объяснил сохранение Россией хладнокровия в ходе специальной военной операции.Как отметил президент в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину для фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", агрессоры неоднократно предпринимали попытки спровоцировать Россию, чтобы страна совершила просчеты и ошибки."Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки", - сказал Путин.Кроме того, российский лидер отметил, что страна имеет достаточное количество средств и сил для достижения желаемого результата в рамках спецоперации на Украине. Путин выразил уверенность в том, что начатое в 2022 году будет доведено до логического завершения в интересах России.Также в беседе с Зарубиным Путин сообщил об отсутствии необходимости применения ядерного оружия в ходе СВО. "Не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали (ядерное). И надеюсь, не потребуется", - добавил президент.Вопрос примирения с Украиной российский лидер назвал "вопросом времени"."Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас", - сообщил Путин в интервью Павлу Зарубину. Слова президента РФ приводит Telegram-канал "Вести".

https://1prime.ru/20250503/putin-857244366.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, украина